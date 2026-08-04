Blessé par un automobiliste distrait, ce chien policier quitte la clinique sous les applaudissements une semaine après le terrible accident (vidéo)
Après une semaine de soins intensifs à la suite d'un grave accident de la route, le chien policier Ryker a enfin retrouvé son foyer, où il continue désormais de se rétablir entouré de sa famille. Son retour, salué par une haie d'honneur devant la clinique vétérinaire, a suscité une vive émotion.
Une semaine après avoir frôlé le pire avec son maître, un chien policier a enfin pu quitter la clinique vétérinaire et rentrer chez lui pour poursuivre sa convalescence, rapportait WISN le lundi 3 août.
Le lundi 27 juillet, aux alentours de 4h30 du matin, un accident était survenu sur l'autoroute Interstate 41 dans l'Etat du Wisconsin (Etats-Unis). Les premiers à être arrivés sur les lieux étaient l'adjoint Mindel, du bureau du shérif du comté de Milwaukee, et son chien d'intervention Ryker, un croisé Berger Allemand / Berger Belge Malinois de 6 ans.
Milwaukee County Sheriff's Office / Facebook
L'adjoint Mindel était en train de positionner son véhicule de patrouille de manière à bloquer les voies de circulation, dévier le trafic et ainsi protéger les automobilistes impliqués dans l'accident quand une autre voiture l'a percuté de plein fouet.
Le conducteur a affirmé par la suite qu'il était distrait et fatigué après une longue route. Pourtant, les gyrophares du véhicule de l'adjoint Mindel étaient allumés et visibles de loin.
Milwaukee County Sheriff's Office / Facebook
Le chien et son maître étaient blessés et ont dû être hospitalisés. Si l'adjoint Mindel a pu sortir de l'hôpital rapidement, Ryker, lui, a séjourné plus longtemps en clinique vétérinaire. Il l'a finalement quittée le lundi 3 août.
Haie d'honneur et applaudissements
Sur sa page Facebook, le bureau du shérif du comté de Milwaukee a justement partagé une vidéo émouvante montrant la sortie du chien de la clinique, au milieu d'une haie d'honneur formée par le personnel vétérinaire et des membres des forces de l'ordre qui l'ont applaudi. La voici :
« Merci à toutes les personnes qui ont adressé leurs prières, messages d'encouragement et vœux de rétablissement au cours de la semaine écoulée, peut-on lire en légende de cette publication. Votre soutien a compté bien plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Ryker a encore un long chemin vers la guérison et aura probablement besoin de soins médicaux continus. Dans les prochains jours, nous vous expliquerons comment vous pourrez contribuer à son rétablissement. Merci de continuer à le garder dans vos pensées et vos prières. Bon retour à la maison, Ryker. Nous sommes infiniment reconnaissants que tu sois de retour à ta place. »
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire