Attaquée par 4 chiens en liberté, elle s’interpose pour sauver sa chienne Chihuahua et finit au sol avec elle

Alison n’oubliera certainement jamais la peur qu'elle a ressentie le jour où 4 chiens agressifs ont voulu en découdre avec son Chihuahua et elle-même. Heureusement, aujourd’hui, elle peut se réconforter avec sa petite boule de poils, qui a survécu à l’attaque.

En sortant ses chiens après le travail un après-midi, Alison Fairbairn n’aurait jamais pu imaginer qu’elle finirait aux urgences vétérinaires les minutes suivantes. La femme et ses animaux, en particulier son Chihuahua nommé Bella, ont été la cible de 4 Staffordshire Bull Terrier incontrôlables. Un moment d’horreur pour la femme et ses canidés.

Alison longeait l’allée qui borde sa maison, à Stakeford (Angleterre), quand tout a basculé, expliquait-elle dans un témoignage rapporté par Northumberland Gazette. Elle était accompagnée de ses chiens, Bella et Scrappy, lorsque les 4 autres ont surgi, bien déterminés à protéger leur territoire.

Alison Brown Fairbairn / Facebook

2 minutes en enfer

Alison a à peine eu le temps de soulever Scrappy qu’elle a été projetée au sol par les quadrupèdes. Elle est restée à terre, tentant de protéger la chienne malgré les attaques de l’un des chiens sur elle. Impuissante, elle a vu que les 3 autres s’en prenaient violemment à Bella, absolument sous le choc.

La chienne n’émettait pas un bruit tant elle était tétanisée par la situation. Elle a été mordue, notamment au niveau du ventre, et ne pouvait se défendre. Les cris d’Alison et des animaux ont finalement alerté les voisins, qui se sont précipités pour leur venir en aide. Leur arrivée a mis un terme à l’attaque, mais pour Bella, les choses n’étaient pas encore terminées.

Des blessures graves

La chienne a été emmenée d’urgence dans une clinique vétérinaire locale où les vétérinaires, dont Vio Doran, ont constaté qu’elle souffrait « de multiples blessures traumatiques ». Ses côtes avaient été brisées et elle peinait à respirer. Pendant 8 jours, elle a reçu des soins et a été placée sous haute surveillance. Elle a pu rentrer chez elle après ce délai avec des médicaments et un plan de suivi vétérinaire strict.

Alison a chaleureusement remercié les praticiens pour avoir sauvé Bella, bien que cela n'ait pas été facile : « La joie de la retrouver à la maison était indescriptible », confiait-elle. Le propriétaire des 4 chiens, quant à lui, a plaidé coupable pour les faits qui lui étaient reprochés et sera condamné au début du mois d’août devant le tribunal.