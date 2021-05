Un chien est violemment attaqué par 2 Pitbulls dans son jardin. Un voisin tente d’intervenir

Heureusement, un Bon Samaritain a entendu les cris de détresse et s'est précipité à l’endroit où se produisait le combat sans pitié. L’un des Pitbulls a tenu fermement Rex par le cou et l'a basculé frénétiquement d’avant en arrière. Pour le débarrasser de son assaillant, le voisin l’a frappé avec son gant de baseball plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il lâche sa prise. Les deux gros canidés se sont ensuite enfuis.

« Ces deux Pitbulls venaient de Slater Park, […] ils sont entrés par effraction dans notre arrière-cour », a déclaré Elliot White, le propriétaire, à abc6 . Les agresseurs ont été filmés en train de traverser les arbustes et les clôtures du terrain privé pour se diriger vers Rex, un Airedale Terrier . Pour les dissuader, le chien a aboyé après les intrus, sans succès. Des hurlements terrifiants se sont ensuite répandus…

