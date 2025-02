Pris au piège face à une attaque de coyotes, un homme doit sa survie au courage de son chien

Chris Mack et son chien d’assistance nommé Bodhi ont vécu un moment particulièrement intense le 12 février dernier. Ils ont été attaqués par 2 coyotes sortis de nulle part. Chacun a tenté de sauver sa vie, mais le chien de Chris a également protégé son maître du mieux qu’il le pouvait.

Cette histoire, rapportée par WSVN, a été racontée par la victime lors d’une interview. Tout a commencé par une balade dans un bois à proximité d’Orlando, en Floride (États-Unis). Chris promenait son chien, comme à son habitude, quand 2 coyotes ont surgi d’un buisson, surprenant le duo.

WESH

Un ami loyal

Au départ, Bodhi s’est effrayé et a pris la fuite. Il est ensuite revenu pour aider son humain quand ce dernier l’a appelé. En effet, il était impuissant face aux coyotes et n’aurait pas pu s’en sortir seul.

Son ami canin s’est alors précipité pour le retrouver et éloigner les quadrupèdes, qui se montraient de plus en plus menaçants : « Je l'ai appelé pour qu'il revienne et il est arrivé comme une balle. Quand un chien de 43 kilos vous attaque à 56 km/h, vous êtes comme une quille de bowling. Le coyote s'est donc bien enfui. Il a été poussé sur une distance d'un mètre et demi à un mètre vingt », témoignait l’Américain.

Ce dernier s’est défendu comme il l’a pu avant l’arrivée de Bodhi, ce qui lui a valu des blessures sur le corps et au visage. Une fois certain que les coyotes ne reviendraient pas, il a contacté le Samu afin de recevoir de l’aide et a été emmené par une ambulance pour se faire soigner.

Plutôt que de blâmer les animaux sauvages, Chris a déduit que leur présence était légitime : « Nous construisons si vite. On ne peut pas s'attendre à ce que ces animaux ne soient plus là. Quand on leur prend leur place, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils disparaissent », concluait-il.