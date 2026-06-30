Attaqué par un ours alors qu'il jouait à la balle, un chien est sauvé in extremis par les cris de son maître

Attaqué par un ours alors qu’il jouait dans son jardin, Oakley, un Cockapoo de 6 ans, a échappé au pire grâce à la réaction rapide de son propriétaire. Gravement blessé mais hors de danger après une prise en charge vétérinaire d’urgence, le chien est au cœur d’un débat sur la gestion de la présence des ursidés dans le voisinage.

A Avon dans l'Etat du Connecticut (Etats-Unis), un chien a fait une mauvaise rencontre qui a bien failli lui coûter la vie. S'il a été blessé lors de l'attaque et a dû être hospitalisé en urgence, il y a survécu grâce à l'intervention courageuse de son maître, rapportait WTNH .

L'incident a eu lieu le vendredi 19 juin 2026. Ce jour-là, le chien en question, un Cockapoo (croisé Cocker / Caniche) de 6 ans répondant au nom d'Oakley, jouait tranquillement à la balle dans le jardin de sa famille quand un ours l'a pris pour cible.

Son propriétaire Jon Vasquez s'est alors mis à crier et à agiter les bras pour tenter d'effrayer le plantigrade, ce qui a eu l'effet escompté. L'ours a relâché Oakley et s'est éloigné.

Le chien a été conduit aux urgences vétérinaires, souffrant de plaies occasionnées par les morsures et les coups de griffes de l'animal. On lui a ainsi posé une douzaine d'agrafes, de multiples points de suture et des drains.



WTNH

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« Franchement, j’ai cru que mon chien allait être dévoré vivant, confie sa maîtresse Brianna Vasquez. C'est ce que j'ai pensé en assistant [à l'attaque], et c’est tout simplement inacceptable. [Cela s'est passé dans] notre jardin ».

Relocaliser les ours ne ferait que déplacer le problème

Elle et son mari attendent des autorités qu'elles prennent des mesures pour prévenir ce genre d'incident. « J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour les déplacer, car quelqu'un va finir par se blesser », a ainsi déclaré Jon Vasquez.

Jenny Dickson, directrice de la division faune sauvage du DEEP (Département de l'Energie et de la Protection de l'Environnement du Connecticut), explique que ce n"est pas la solution. « Si nous avons un ours habitué à la présence humaine, conditionné par la nourriture, nous ne faisons en réalité que déplacer cet ours pour qu'il devienne le problème de quelqu'un d'autre, et il ne restera pas en place », dit-elle.

L’info Woopets : pourquoi les animaux sauvages s’aventurent-ils de plus en plus près des habitations ?

Les spécialistes de la faune sauvage observent que de nombreuses espèces s’adaptent progressivement aux environnements humains lorsqu’elles y trouvent des ressources faciles d’accès. Bon nombre de facteurs les amènent à s'aventurer de plus en plus souvent à proximité des habitations. En voici quelques-unes :

Nourriture laissée à l’extérieur, poubelles mal fermées, composts ou gamelles d’animaux peuvent attirer la faune sauvage.

L’urbanisation grignote du terrain sur les habitats naturels et pousse certains animaux à explorer de nouveaux territoires.

Les individus qui associent la présence humaine à une source de nourriture perdent progressivement leur méfiance naturelle.

Pour limiter ces situations, les experts recommandent avant tout de supprimer les sources d’attraction autour des habitations et d'en sécuriser les accès plutôt que de compter systématiquement sur le déplacement des animaux concernés.