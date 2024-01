Déterminé à déposer son chat malade aux urgences, il entame une course-poursuite avec la police (vidéo)

Timothy n’avait qu’un seul objectif : sauver son chat. Peu importe le coût pour arriver à temps chez le vétérinaire, rien n’était plus important à ses yeux que son animal de compagnie. Même avec les forces de l’ordre à ses trousses, il n’a pas stoppé sa course vers les urgences.

Timothy Butler, un jeune homme de 18 ans originaire du Minnesota (États-Unis), a été interpellé par la police après un délit de fuite. La justice a toutefois été clémente avec lui, puisqu’il a enfreint la loi dans le but de sauver son chat malade. Heureusement, personne n’a été blessé au cours de l’intervention.

Tout commence lorsque M. Fluffles, le félin de Timothy, est pris de sévères compulsions pendant la nuit. Son maître l’a immédiatement emmené vers sa clinique habituelle, avant de découvrir que celle-ci était fermée. Pris de panique, il a grimpé au volant de sa voiture pour trouver un autre centre de soins.

MN Crime / Youtube

L’Américain roulait à vive allure

Comme l’état de son chat empirait, il a appuyé sur l’accélérateur pour arriver au plus vite, ignorant son compteur. Son excès de vitesse n’est pas passé inaperçu devant les forces de l’ordre, qui lui ont ordonné de s’arrêter. Timothy a contourné leurs directives, ne perdant pas son objectif de vue.

Les agents se sont donc mis à le poursuivre, enchaînant les techniques pour immobiliser son véhicule. Malgré leurs tentatives, ils ne sont pas parvenus à l’arrêter. Ils ne l’ont toutefois pas laissé filer et l’ont suivi jusqu’aux urgences. Sur place, l’homme a stationné sa voiture et s’est précipité à l’extérieur avec la cage de transport de son chat. Un policier l’a mis au sol à cet instant, mettant un terme à sa course effrénée.

A lire aussi : Une chatte errante vole les affaires des habitants du voisinage pour que son chaton puisse jouer avec (vidéo)

Il a supplié les agents de prendre en charge son chat

Timothy s’est laissé faire, mais a demandé aux agents d’emmener M. Fluffles selon Cole & Marmalade. Lequel a été confié au personnel de la clinique, puis soigné. Le jeune homme a fini par se calmer en apprenant que son félin était entre de bonnes mains. Il s’est excusé auprès des forces de l’ordre, mentionnant qu’il avait été obsédé et animé par l’idée de le sauver.

Initialement condamné à une peine de travaux forcés pour “conduite criminelle imprudente”, il a échappé à cette sanction après son procès. Néanmoins, il a dû régler une amende d’environ 340 euros et financer les réparations de sa voiture.