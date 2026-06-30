Hennessy la chienne ayant survécu à l'accident lui ayant fait perdre son maître, retrouve sa famille et rentre à la maison (vidéo)

6 jours après le drame, les proches de Jeffrey Simons ont parcouru près de 1 500 kilomètres pour venir chercher Hennessy, confiée à un refuge de Virginie-Occidentale. Dans le jardin du Kanawha-Charleston Animal Shelter, la chienne a retrouvé la famille de son maître dans un moment chargé d’émotion avant de reprendre la route vers l’Iowa. Une étape difficile mais essentielle, qui lui permet de rentrer enfin chez elle.

L'histoire de cette chienne appelée Hennessy avait suscité une vague d'émotion et de solidarité, tant aux Etats-Unis qu'ailleurs dans le monde. Elle avait perdu son maître lors d'un terrible accident de la route. Moins d'une semaine plus tard, sa famille endeuillée est venue la chercher après un voyage de 1 500 kilomètres, rapportait KCCI le lundi 29 juin.



Animal Rescue League of Marshalltown / Facebook

La vie de Hennessy avait basculé le mardi 23 juin. Ce jour-là, elle accompagnait son humain Jeffrey Simons alors que celui-ci conduisait son semi-remorque sur l'autoroute I-64 à South Charleston, en Virginie-Occidentale. Le poids lourd et une voiture s'étaient percutés et retrouvés suspendus sur la glissière de sécurité latérale.

Si le conducteur de l'automobile avait survécu au choc, Jeffrey Simons, lui, n'avait pas eu cette chance. En revanche, sa chienne avait été secourue par des témoins avant d'être prise en charge par l'équipe du Kanawha-Charleston Animal Shelter.

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Cette dernière avait trouvé un numéro de téléphone en partie effacé sur le collier de Hennessy. L'indicatif désignait l'Iowa ; Jeffrey Simons résidait, en effet, dans cet Etat, plus précisément à Wellsburg. Il l'avait adoptée en 2019 au refuge Animal Rescue League of Marshalltown.

Joie et émotion lors des retrouvailles

Une enquête menée en ligne et l'aide précieuse d'internautes ont permis au Kanawha-Charleston Animal Shelter d'obtenir les coordonnées de la famille du défunt. Un appel aux dons a été lancé pour aider les membres de cette dernière à effectuer le long voyage en Virginie-Occidentale.

Celui-ci a finalement eu lieu le lundi 29 juin. Les proches de Jeffrey Simons sont arrivés à Charleston pour d'émouvantes retrouvailles avec la chienne et le retour en Iowa.

Retrouvailles qui se sont tenues au Kanawha-Charleston Animal Shelter et que l'on peut découvrir dans cette vidéo particulièrement touchante, partagée sur la page Facebook du refuge :