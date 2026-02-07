Attachée à un panneau de signalisation, cette chienne abandonnée ne peut s'empêcher de remuer timidement la queue à l'approche de sa sauveuse (vidéo)

Tôt le matin, un membre des Santa Rosa County Animal Services (États-Unis) a découvert une pauvre chienne attachée à un panneau « Stop ». L’animal anxieux tournait autour du poteau.

Alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail tôt le matin, au refuge des Santa Rosa County Animal Services, une femme a repéré une chienne au pelage sombre victime d’un abandon. La boule de poils esseulée avait été attachée à un panneau « Stop », et des gamelles avaient été posées à côté d’elle sur le sol.

À la vue de la bonne samaritaine qui s’approchait, l’animal se mit à tourner anxieusement autour du poteau en tirant sur sa laisse au maximum, rapporte The Dodo. Il remuait aussi la queue timidement.

La chienne abandonnée est entre de bonnes mains

L’employée des services animaliers du comté de Santa Rosa n’a eu aucun mal à détacher la chienne amicale et « extrêmement gentille ». Après son sauvetage, elle l’a emmenée au refuge et l’a aidée à s’acclimater en douceur à cet environnement nouveau.

« Le plus important, c’est qu’elle soit maintenant en sécurité, au chaud et qu’elle reçoive des soins », souligne un porte-parole de l’organisation. Dans l’espoir de retrouver sa famille, ses sauveurs ont lancé un appel sur les réseaux sociaux. Mais personne ne s’est manifesté.

© Santa Rosa County Animal Services

« Il existe des solutions »

Baptisée Cléopâtre, la chienne est chouchoutée par les membres de l’organisme qui se sont mis à la recherche de sa nouvelle famille d’adoption pour la vie. Désormais en sécurité et entre de bonnes mains, elle peut espérer des jours meilleurs. Elle n’aura plus jamais à avoir peur de l’abandon et de la solitude.

A lire aussi : Un Husky tout juste sorti d’une année difficile découvre avec joie son cadeau bien mérité (vidéo)

En partageant son histoire sur les réseaux sociaux, l’organisation sensibilise les membres de la communauté à faire identifier par puce électronique leur animal de compagnie et à contacter le refuge pour obtenir de l’aide, s’ils doivent se séparer de lui. « Je veux que les gens sachent qu’il existe des solutions », conclut Randy Lambert, chef des services animaliers du comté de Santa Rosa.