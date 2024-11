Abandonnée et attachée à un poteau sous une tempête, cette chienne aveugle trouve une nouvelle chance grâce à un passant

Ginger Spice a été laissée au moment où elle avait le plus besoin d’aide. La jeune chienne aveugle s’est retrouvée attachée contre un poteau juste avant le passage de l’ouragan Milton et n’avait aucune chance de s’en sortir. Un passant l’a repérée et son sauvetage s’est mis en place.

Les sauveteurs de l’association Linus & Friends sont souvent confrontés à des cas difficiles d’abandon, mais celui de Ginger Spice les a particulièrement marqués. La jeune chienne aveugle était attachée contre un poteau tandis que l’ouragan Milton s’approchait dangereusement de la Floride (États-Unis). Un individu l’a secourue in extremis, lui ouvrant les portes d’une nouvelle vie.

Difficile de comprendre pour quelles raisons Ginger Spice a été abandonnée. D’autant plus que la population se préparait à affronter les intempéries et que laisser un chien de la sorte le condamnait : « Nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle elle a été attachée et abandonnée là. Il se pourrait que celui qui l'a abandonnée ait pensé qu'elle ne survivrait pas de toute façon », partageait Jen Ligeti, membre de Linus & Friends.

Une chienne en détresse

La pauvre était absolument paniquée par la situation. Elle était « maigre, malade et implorant de l'aide » lorsqu’un témoin l’a repérée. Ce dernier s’est immédiatement inquiété pour elle et a contacté le personnel du Linus & Friends pour demander de l’aide. La rescapée a rejoint le refuge et ses sauveteurs ont découvert qu’elle était aveugle, a priori de naissance.

Elle a passé plusieurs examens médicaux et a été suivie pendant un certain temps, car elle avait de nombreux problèmes de santé. Malgré le stress des dernières heures, elle semblait reconnaissante d’avoir été sauvée et a pu se reposer en sécurité entre les bonnes mains de ses bienfaiteurs.

Une vie plus paisible

Quand son état général s’est stabilisé et qu’elle a commencé à sortir de sa coquille, ces derniers ont décidé qu’elle était prête à rejoindre une famille. Rapidement, un habitant de New York s’est manifesté pour lui offrir un toit : « Un incroyable adoptant hors de l'État avec une expérience des chiens aveugles s'est porté volontaire pour adopter cette adorable fille et couvre le coût élevé du transport de Ginger Spice dans son État », partageait un porte-parole du refuge sur Instagram.

La douce chienne va pouvoir se reconstruire et oublier son terrible abandon au sein d’une maison aimante.