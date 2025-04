Attachée à un arbre et grièvement blessée, cette chienne survit de justesse avant des retrouvailles émouvantes avec son petit au refuge

Ceux qui ont recueilli Flicka et prennent soin de cette chienne peuvent enfin pousser un grand ouf de soulagement ; elle est désormais hors de danger. Arrivée au refuge québécois couverte de sang et dans un état critique, elle avait été opérée en urgence. 3 jours plus tard, elle a retrouvé l’un de ses petits secouru une semaine auparavant.

Au CSAR - Centre de services animaliers de Rimouski (Québec, Canada), l’équipe est plus mobilisée que jamais, faisant face à une recrudescence d’actes de cruauté observée au cours des 4 derniers mois. 3 animaux victimes ont effectivement été pris en charge récemment, dont Crouton qui n’a malheureusement pas pu être sauvé. Ce petit chien négligé avait été abandonné devant la structure d’accueil. Il souffrait d’engelures et présentait une tumeur cancéreuse à l’estomac notamment.

Flicka a eu plus de chance. Cette chienne ayant mis bas 3 mois plus tôt avait été découverte le vendredi 4 avril par un passant. Elle était alors attachée à un arbre et saignait abondamment, rapportait Radio-Canada le lundi 7 avril.



Le bon samaritain a alerté la police locale, qui a sollicité à son tour le CSAR. C’était une urgence absolue ; la chienne « commençait à devenir froide, elle était très pâle donc probablement qu'il lui en restait pas long avant qu’elle décède sur les lieux », raconte Jeanne Mercier, directrice générale du centre.

Agée de 8 ans, Flicka a subi divers examens ayant permis de localiser ses lésions, résultant manifestement d’un acte délibéré, au niveau du cou et du thorax. Elle a été opérée pendant 3 heures et s’en est sortie quasi-miraculeusement.

Une enquête a été ouverte dans le but d’identifier l’auteur de ces sévices et faire en sorte qu’il en réponde devant la justice.

« Signes positifs de rétablissement » et retrouvailles avec son chiot

Pendant ce temps, la courageuse Flicka s’en remet tout doucement. Les nouvelles données hier par le CSAR sur sa page Facebook sont encourageantes. « Son pronostic est bon, et tout porte à croire qu’elle va s’en sortir, peut-on effectivement lire dans ce post. Elle demeure sous surveillance, mais son état est maintenant stable, et elle montre des signes positifs de rétablissement. »

Ce n’est pas tout. Hier après-midi, la rescapée a pu revoir Simon, l’un de ses 10 chiots. 8 d’entre eux avaient été retrouvés et secourus. Simon avait été amené au refuge une semaine plus tôt. Il est d’ores et déjà proposé à l’adoption. Flicka pourra l’être dans quelques semaines.