Attaché sans eau ni nourriture en plein soleil, ce chien survit grâce à l’intervention d’un passant et d’une association

Âgé de 3 ans, le chien a été retrouvé dans un état de détresse important par un passant. Sans attendre, ce dernier a confié le canidé à une association spécialisée. Le vaillant animal attend que la page de souffrance de sa vie se tourne pour entamer un nouveau chapitre, bien plus positif.

Le chien sauvé appartient à la race Lurcher, une race présente au Royaume Uni, issue de la famille des Lévriers, et utilisée pour la chasse essentiellement. Selon l’association Woodgreen Pets Charity, située à Godmanchester, ces chiens sont nombreux à se retrouver dans les refuges car ils sont abandonnés massivement. Krypto fait partie de ces animaux malchanceux.

Laissé pour compte

Le Lurcher se trouvait attaché avec une corde et privé d’eau et de nourriture lorsqu’un passant a remarqué sa présence et est venu à sa rencontre. Constatant qu’il ne pourrait pas apporter une aide suffisante au chien de 3 ans, le passant a tout de suite contacté l’association Woodgreen Pets Charity, qui s’est rendue sur les lieux.

Nommé Krypto, en référence à la sortie récente du film Superman, le chien était très affaibli car il avait été laissé au soleil durant de longues heures, il vomissait et son pelage était couvert de parasites.

BBC

Un passé plein de mystère

Le Lurcher portait une puce électronique, mais cette identification n’a pas suffi à retrouver la trace d’anciens propriétaires. Ce sont sans doute ses détenteurs qui ont laissé leur chien dans une telle situation. Les bénévoles ignorent encore combien de temps le Lurcher a dû rester en plein soleil.

À son arrivée au refuge, Krypto a été placé en quarantaine, notamment à cause de son affection parasitaire. Dès son entrée dans les locaux, il a gagné le cœur de plusieurs bénévoles et potentiels adoptants.

BBC

Une adoption pour bientôt

Pour le moment Krypto n’est pas tout à fait prêt pour une adoption. Selon la responsable, Helen Stapleton, qui confiait à la BBC : « Krypto reçoit toujours un traitement ». Sa convalescence devra être menée à son terme pour assurer une adoption en bonne et due forme.

Le cas de Krypto est similaire à beaucoup d’autres. Ces dernières années, le refuge fait face à de nombreux abandons et maltraitances. La directrice de la structure ajoutait que 42% des admissions sont des cas de chiens errants ou abandonnés. Les Lurchers sont particulièrement concernés par un passé difficile.