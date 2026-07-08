Attaché à un panneau stop avec une corde nouée autour des hanches, un Malinois est secouru alors qu’il était dangereusement proche de la circulation

Pris en charge en urgence par les services animaliers locaux, un Berger Belge Malinois découvert attaché près d'une autoroute a rapidement été mis en sécurité et conduit au refuge. Une enquête a été ouverte et un appel à témoins a été lancé afin de retrouver les responsables de cet abandon et d’en savoir plus sur son histoire.

Il était en danger à plus d'un titre ; il était non seulement attaché, livré à lui-même et à la merci des éléments, mais il risquait, en plus, d'être percuté par un véhicule à n'importe quel moment. Fort heureusement, ce chien a été découvert et pris en charge à temps, rapportait WBTV .

Cette triste découverte a été faite le mardi 30 juin 2026 aux alentours de 13 heures locales, à Bessemer City dans le comté de Gaston, en Caroline du Nord (Etats-Unis).

De race Berger Belge Malinois, le chien en question était attaché à un panneau stop par une corde nouée autour de ses hanches, et ce, près de la sortie n°13 de l'autoroute I-85.



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Les autorités sont rapidement intervenues, notamment le service animalier du comté de Gaston (Gaston County Animal Care and Enforcement). Ses agents ne savaient pas depuis combien de temps le quadrupède se trouvait dans cette situation.

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Il s'agissait très clairement d'un acte volontaire d'abandon, d'autant plus qu'il y avait un sac de croquettes déposé juste à côté de lui.

Le chien pris en charge, un appel à témoins lancé

L'emplacement du Malinois, proche de la circulation, l'exposait à un risque réel d'accident. D'ailleurs, la corde a fini par se détacher du poteau, et il était ainsi susceptible de s'aventurer sur la route, où ses chances de survies auraient été quasi nulles.

Pris en charge et emmené au refuge du Gaston County Animal Care and Enforcement, le canidé était enfin en sécurité et entre de bonnes mains.

Le service animalier a lancé, via ses comptes de réseaux sociaux, un appel à témoins, invitant toute personne reconnaissant le chien ou détenant des informations susceptibles de faire avancer l'enquête de le contacter.

L’info Woopets : pourquoi retrouve-t-on parfois des chiens abandonnés avec de la nourriture ou des objets à proximité ?

La présence de croquettes, d’une laisse ou d’une couverture auprès d’un chien abandonné peut donner l’impression d’un geste « préparé » ou « moins brutal ». En réalité, il s’agit souvent d’un abandon organisé, où la nourriture est laissée pour retarder la faim ou permettre une survie temporaire avant la découverte de l’animal.

Dans d’autres cas, ces objets traduisent davantage une tentative d’atténuer la culpabilité de l’auteur de l’abandon, ou l’idée erronée que le chien sera rapidement pris en charge. Il peut aussi s’agir d’un abandon précipité, où les effets personnels de l’animal sont laissés sans réelle réflexion.

Quoi qu’il en soit, ces éléments ne changent pas la gravité de la situation : un chien laissé seul, même avec de la nourriture, reste exposé au danger et à un fort niveau de stress.