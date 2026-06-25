Un croisé Malinois attaché depuis des années se défait de la corde incrustée dans son cou, trouve de l’aide et sauve son congénère

En parvenant à se libérer de ses liens pour alerter des riverains, un chien a déclenché une intervention d’urgence qui a permis de découvrir un second animal également en détresse. Tous 2 ont été pris en charge, soignés et placés en refuge pour entamer leur convalescence, tandis qu’une plainte a été déposée par l’association de protection animale.

En parvenant à attirer l'attention sur son triste cas, un chien a non seulement trouvé l'aide dont il avait désespérément besoin après des années de souffrance, mais il a, en plus, permis à un congénère en détresse d'être sauvé.

Prince, croisé Berger Belge Malinois de 4 ans, était détenu dans une maison du Maine-et-Loire dans des conditions inimaginables. Attaché dans le jardin, maintenu à l'écart, il ne recevait « aucun soin, aucune activité, aucune attention », peut-on lire sur le site d' Action Protection Animale .



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Il était attaché par la même corde depuis son plus jeune âge. De ce fait, elle se resserrait à mesure qu'il grandissait et s'enfonçait de plus en plus profondément dans sa peau, laissant une blessure infectée.

Récemment, Prince a réussi à ronger la corde et à s'en défaire. « Il est allé chercher de l’aide auprès de riverains qui ont immédiatement donné l’alerte avant que son détenteur ne le récupère », indique l'association, qui est intervenue dès qu'on l'a informée de la situation.

Un croisé Yorkshire également découvert sur place

Action Protection Animale a envoyé ses enquêtrices sur les lieux. Elles étaient accompagnées de gendarmes.

Le maître aurait pu emmener le chien chez le vétérinaire pour soigner sa blessure, mais il s'est contenté de changer l'emplacement de la corde, la nouant cette fois-ci autour du poitrail du quadrupède.



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C'est ce qu'ont constaté les intervenants à leur arrivée. En entrant dans la propriété, ils ont découvert un autre chien gardé à l'intérieur. Ce croisé Yorkshire Terrier de 5 ans répondant au nom de Misty était attaché à un meuble par une corde.



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« Le début du bonheur qu’ils méritent depuis toujours »

Action Protection Animale a procédé à la saisie des 2 loulous. Prince a été opéré dans la foulée de son sauvetage. Lui et Misty se remettent doucement de leurs traumatismes au sein d'un refuge partenaire d'APA à Angers. L'association qui a, d'ailleurs, déposé plainte.



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« Nous espérons de tout cœur pouvoir leur montrer que ce n’est que le début. Le début du bonheur qu’ils méritent depuis toujours », conclut-elle.