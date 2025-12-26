Attaché à un lampadaire la veille de Noël, ce chien ne comprend pas ce qui lui arrive mais déclenche une formidable chaîne de solidarité

À quelques heures de Noël, un geste incompréhensible a transformé la journée d’un Pitbull en véritable épreuve. Attaché seul dans la rue, affamé et effrayé, le chien répondant désormais au nom de Google a suscité une mobilisation spontanée de passants et de professionnels du monde animalier, prêts à tout pour lui offrir sécurité et réconfort.

Un utilisateur du réseau social Reddit a fait part de sa triste découverte faite le matin du mercredi 24 décembre 2025. Dans son post relayé par p itb, il a partagé plusieurs photos d’un chien manifestement victime d’abandon et dont le sort a suscité une vague d’indignation, mais aussi une chaîne de solidarité.

Les clichés montrent un Pitbull au pelage blanc attaché à un lampadaire. D’après “Substantial_Train_23”, l’auteur de la publication, il se trouvait devant les locaux de Google à Sunnydale, en Californie. “Le chien semblait si triste et était très maigre”, indiquait la personne. Celle-ci a tenté de l’approcher, mais l’animal, craintif, a reculé. Elle a ajouté qu’il avait de multiples cicatrices sur le visage.



“Quel être humain horrible pour abandonner son chien la veille de Noël !”

“J’ai vu le chien en partant et je suis revenu avec des croquettes que j’avais à la maison. Il s’est mis à manger tout de suite, a poursuivi le bon samaritain. Quel être humain horrible pour abandonner son chien la veille de Noël !”



Lui et des employés de Google ont tenté de joindre le service local de contrôle des animaux, mais il était fermé à ce moment-là. Ils ont alors appelé la police de Sunnyvale.

Le chien baptisé Google et placé en lieu sûr

Parmi les nombreuses personnes ayant réagi en commentaires figure Cassandra Lopez alias “Goatfeetandweed“ sur Reddit. Elle travaille à la pension canine CityDog! Club de Mountain View. Elle s’est rapidement rendue sur les lieux pour venir en aide au quadrupède.

“La police de Sunnyvale est arrivée et nous travaillons ensemble pour trouver un endroit sûr pour Google (nous l’avons appelé ainsi)”, a-t-elle annoncé.

Le chien a ensuite été confié au service animalier, qui prend soin de lui en attendant de le transférer à une association.