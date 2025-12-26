  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Faits Divers
  5. Attaché à un lampadaire la veille de Noël, ce chien ne comprend pas ce qui lui arrive mais déclenche une formidable chaîne de solidarité

Attaché à un lampadaire la veille de Noël, ce chien ne comprend pas ce qui lui arrive mais déclenche une formidable chaîne de solidarité


dans la catégorie Faits Divers

À quelques heures de Noël, un geste incompréhensible a transformé la journée d’un Pitbull en véritable épreuve. Attaché seul dans la rue, affamé et effrayé, le chien répondant désormais au nom de Google a suscité une mobilisation spontanée de passants et de professionnels du monde animalier, prêts à tout pour lui offrir sécurité et réconfort.

Illustration : "Attaché à un lampadaire la veille de Noël, ce chien ne comprend pas ce qui lui arrive mais déclenche une formidable chaîne de solidarité"
© Substantial_Train_23 / Reddit

Un utilisateur du réseau social Reddit a fait part de sa triste découverte faite le matin du mercredi 24 décembre 2025. Dans son post relayé par pitb, il a partagé plusieurs photos d’un chien manifestement victime d’abandon et dont le sort a suscité une vague d’indignation, mais aussi une chaîne de solidarité.

Les clichés montrent un Pitbull au pelage blanc attaché à un lampadaire. D’après “Substantial_Train_23”, l’auteur de la publication, il se trouvait devant les locaux de Google à Sunnydale, en Californie. “Le chien semblait si triste et était très maigre”, indiquait la personne. Celle-ci a tenté de l’approcher, mais l’animal, craintif, a reculé. Elle a ajouté qu’il avait de multiples cicatrices sur le visage.

Illustration de l'article : Attaché à un lampadaire la veille de Noël, ce chien ne comprend pas ce qui lui arrive mais déclenche une formidable chaîne de solidarité
Substantial_Train_23 / Reddit

“Quel être humain horrible pour abandonner son chien la veille de Noël !”

J’ai vu le chien en partant et je suis revenu avec des croquettes que j’avais à la maison. Il s’est mis à manger tout de suite, a poursuivi le bon samaritain. Quel être humain horrible pour abandonner son chien la veille de Noël !

Illustration de l'article : Attaché à un lampadaire la veille de Noël, ce chien ne comprend pas ce qui lui arrive mais déclenche une formidable chaîne de solidarité
Substantial_Train_23 / Reddit

Lui et des employés de Google ont tenté de joindre le service local de contrôle des animaux, mais il était fermé à ce moment-là. Ils ont alors appelé la police de Sunnyvale.

Le chien baptisé Google et placé en lieu sûr

Parmi les nombreuses personnes ayant réagi en commentaires figure Cassandra Lopez alias “Goatfeetandweed“ sur Reddit. Elle travaille à la pension canine CityDog! Club de Mountain View. Elle s’est rapidement rendue sur les lieux pour venir en aide au quadrupède.

“La police de Sunnyvale est arrivée et nous travaillons ensemble pour trouver un endroit sûr pour Google (nous l’avons appelé ainsi)”, a-t-elle annoncé.

A lire aussi : Unis par un lien profond, ce Golden Retriever et sa “grand-mère” humaine partagent un tendre moment de complicité (vidéo)

Le chien a ensuite été confié au service animalier, qui prend soin de lui en attendant de le transférer à une association.

Abandoned Dog in Google Office ON CHRISTMAS EVE!! ????
byu/Substantial_Train_23 inbayarea

1 commentaire

  • Invité

    Invité a écrit : 44 min

    Terrible. Toutefois la maltraitance ne datait pas de la veille puisque le chien était maigre. Donc avoir été trouvé là,et par des gens responsables est certainement le meilleur de ce qu'il pouvait espérer.

      Répondre   Signaler

  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Après 1000 jours d'attente, ce chien ayant grandi au refuge découvre le confort d'un canapé et l'amour d'une famille Emotion

Après 1000 jours d'attente, ce chien ayant grandi au refuge découvre le confort d'un canapé et l'amour d'une famille

Après avoir passé l’essentiel de sa jeune vie derrière les barreaux d’un refuge, Clifton a enfin vu son destin...

10:56 | Par K. Ayari