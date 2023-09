Une famille découvre un chien attaché à un lampadaire en pleine nuit, sa puce électronique révèle un lourd secret

Ce qui devait être une simple promenade nocturne pour une famille en vacances à Birmingham (Angleterre) s'est transformé en une mission de sauvetage improvisée ! Le 7 août dernier, ils ont découvert un chien attaché à un lampadaire, et ont appris quelques heures plus tard que l'animal avait été volé l'année précédente, à Manchester.

L’an dernier, des habitants de Manchester ont dû faire face à un terrible drame : le vol de leur Bouledogue Américain. Ces propriétaires désespérés ont remué ciel et terre pour le retrouver, en vain. Au fil des mois, ils pensaient ne plus jamais revoir leur animal…

Pourtant, un événement survenu ce lundi 7 août a changé la donne.

Une découverte surprenante

Ce soir-là, aux alentours de 23h30, un homme a été contacté au sujet d’un chien en détresse. L’animal était attaché à un lampadaire, dans une allée sombre, près de l’aéroport de Birmingham, soit à environ 160 km de Manchester. Contre toute attente, il s’agissait du Bouledogue Américain volé l’année dernière…

« Les individus qui l’ont découvert étaient inquiets à l’idée de s’approcher de lui. Il aboyait et donnait des coups de patte. Nous avons accepté de nous rendre sur place, et d’évaluer s’il était possible de l’emmener chez le vétérinaire en toute sécurité », explique Shane Burnham, membre de Shelton Dog Services Ltd, à ITV.

BPM Media

En arrivant sur les lieux, Shane et ses proches ont trouvé un chien angoissé. Forts de leur expérience, ils ont réussi à le mettre en confiance. « Bien qu'il ait été très bruyant et qu'il ait agi avec force lorsqu’il nous a vus marcher dans l'allée, j’ai rapidement réalisé qu'il était simplement effrayé et qu'il avait besoin d'être rassuré calmement », a-t-il ajouté.

L’identité du chien révélée

Suite à cela, le Bouledogue Américain a pu être emmené chez un vétérinaire local, où il a été confirmé qu'il était identifié par une puce électronique et qu'il avait été volé à ses propriétaires à Manchester l’année dernière. Ses maîtres étaient en vacances lorsque le vétérinaire les a contactés. Ils étaient fous de joie !

« J’ai hâte que ses propriétaires rentrent de vacances pour qu’ils soient enfin réunis après un an de séparation », a écrit Shane sur Facebook, avant d’être longuement remercié par de nombreux internautes.