Un chien fugue de chez lui pour se rendre à la pension canine qu'il aime par-dessus tout

Nous avons parfois tendance à oublier que nos amis les toutous sont de fins observateurs. Sampson, qui va dans la même pension canine depuis 3 ans, a fini par retenir le trajet jusqu’à sa garderie, qu’il affectionne beaucoup. Un jour, il a profité d’une ouverture pour s’enfuir, mais ses propriétaires savaient pertinemment où le trouver.

Il y a 3 ans, les propriétaires de Sampson, un chien au pelage sombre, l’ont emmené dans les locaux de Dogtopia, pension canine basée en Virginie (États-Unis). Depuis, l’établissement est devenu un peu comme la deuxième maison du toutou, à tel point qu’il s’y est déjà rendu plusieurs fois par ses propres moyens.

Sampson connaît très bien cet endroit, puisqu’il y reste une fois par semaine, précisait The Dodo . Pour lui, c’est toujours un plaisir de s’y rendre, sachant qu’il va pouvoir s’amuser et rencontrer ses congénères sur place. Il faut croire qu’il aimerait s’y retrouver plus souvent, car il lui est arrivé de fuguer pour y aller.

« C'était la deuxième fois qu'il faisait ça »

Sampson a récemment fait une frayeur à ses propriétaires après s’être échappé de son jardin. Il a sauté par-dessus la clôture et ses maîtres savaient exactement où le trouver, persuadés qu’il s’était dirigé vers la garderie. Il avait effectivement déjà fait cela par le passé : « Le chemin pour aller à la garderie passe par 2 routes principales, mais j'étais assez sûr de savoir où il était allé, et ça m'a rassuré », partageait son propriétaire.

Lequel est monté dans sa voiture et s’est dirigé vers Dogtopia après avoir reçu un appel du personnel. Ce dernier avait vu Sampson attendre devant la porte de l’aire de jeux sur les caméras de surveillance et l’avait fait entrer pour le garder en sécurité. La boule de poils s’amusait sans se soucier du reste et son propriétaire est venu le chercher.

Il savait que Sampson aimait sa pension, mais n’imaginait pas qu’il retiendrait le chemin pour y aller. C’était sous-estimer l’amour du toutou pour sa garderie, où il rêverait certainement de venir jouer tous les jours !