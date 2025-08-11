Association et mère d'accueil donnent des nouvelles de Marshmallow, la chienne sauvée de l'errance et de l'amputation

Recueillie en urgence après avoir été retrouvée blessée en bord de route, Marshmallow, une douce chienne de montagne des Pyrénées, revient de loin. Grâce à un formidable élan de solidarité, elle a pu être opérée à temps et commence aujourd’hui une nouvelle vie, entourée d’amour et de bienveillance.

Marshmallow a été opérée avec succès et a entamé sa convalescence dans des conditions optimales. Une dizaine de jours après avoir été recueillie, cette chienne dont nous vous avions parlé dans un précédent article découvre l’amour et le bonheur auprès de sa mère d’accueil.

Le samedi 9 août, l’association de protection animale FurEver Home, basée à Fremont dans l’Etat du Nebraska (Etats-Unis), donnait des nouvelles de cette Patou sauvée d’abord de l’errance, puis d’une amputation qui semblait inévitable.



Elle avait été découverte livrée à elle-même et souffrant d’une blessure à la patte arrière droite, le 31 juillet dernier; entre la sortie d’une autoroute et une station service.

N’étant pas identifiée, l’équipe de FurEver Home avait lancé un appel à témoin dans l’espoir de retrouver ses propriétaires. Elle présentait les signes d’une stérilisation récente et son comportement particulièrement doux et amical laissait à penser qu’elle avait déjà eu une famille.

Pour soigner sa fracture du fémur, l’association avait besoin de 5 500 dollars, mais les fonds réunis grâce à une cagnotte solidaire ont largement dépassé ce montant.

L’opération a donc pu avoir lieu à la date prévue, le lundi 4 août en l’occurrence, à la clinique vétérinaire Sirius Veterinary Orthopedic Center à Omaha, toujours dans le Nebraska. Marshmallow a quitté l’établissement le lendemain pour rejoindre sa famille d’accueil.

“Je reprendrai bientôt mes courses folles”

“Je voulais vous faire savoir à tous [...] que mon rétablissement se passe plutôt bien, peut-on lire sur la page Facebook de FurEver Home. Mon fémur a été parfaitement reconstitué et ma mère d'accueil prend grand soin de moi !”

La chienne profite désormais d’agréables bains de soleil sur l’herbe. “Je serai peut-être un peu moins actif pendant un moment, mais je reprendrai bientôt mes courses folles, poursuit l’auteur de la publication, prêtant virtuellement sa plume à l’animal. Maintenant, si vous voulez bien m’excuser, j’ai une grosse sieste à faire.”

Dans un post précédent, l’association indiquait qu’une fois totalement rétablie, la chienne serait proposée à l’adoption et rappelait que sa famille d’accueil était prioritaire.