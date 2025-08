"Nous n’avions jamais récolté autant d’argent" cette chienne devait être amputée mais voit son destin basculer grâce à la solidarité

L’espoir renaît pour Marshmallow, une chienne découverte errante et blessée à la patte. Alors que l’association l’ayant recueillie espérait récolter suffisamment d’argent pour une amputation qui aurait soulagé la femelle Patou et lui sauver la vie, sa cagnotte solidaire a finalement permis de réunir plus du quintuple de la somme initiale. Grâce à cette formidable mobilisation, l’animal devrait pouvoir garder le membre fracturé et commencer une nouvelle vie.