L'art du toilettage canin et félin à l'honneur lors du Championnat de France 2023 : qui sera le meilleur toiletteur ?

Qui succédera à Lauriane Sicardi, grande gagnante en 2022 ? La 34e édition du Championnat de France de Toilettage et d'Esthétique canine et féline ne manque pas de promesses, avec tous ces professionnels aguerris et les jeunes talents qui feront étalage de leur savoir-faire. Les experts de la carde, du clipper et des ciseaux sont prêts à entrer en compétition et faire en sorte que chiens et chats en repartent plus beaux que jamais.

Le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC) vous donne rendez-vous lors du premier weekend du mois de novembre pour un évènement à ne rater sous aucun prétexte : le Championnat de France de Toilettage et d'Esthétique canine et féline.

Cette 34e édition se tiendra donc les samedi 4 et dimanche 5 novembre 2023, à l’hôtel Lyon Est de Saint-Maurice-de-Beynost dans l’Ain.

Un concours devenu tradition et durant lequel les meilleurs toiletteurs du pays rivalisent d’adresse et de créativité en se mettant au service de la beauté et du bien-être de nos amis poilus.

Ce championnat constitue l’occasion de mettre en avant ce métier à la fois noble et exigeant qu’est celui de toiletteur. Une profession vers laquelle de plus en plus de jeunes s’orientent par passion pour les animaux.

Toiletteurs confirmés et jeunes en formation prêts à montrer leur savoir-faire

De nombreux apprentis prendront d’ailleurs part à la compétition, qui leur offre la possibilité de s’inscrire dans les 3 classes qui leur sont dédiées : Futur Pro 1, Futur Pro 2 et classe Binôme (apprenti-maître d’apprentissage).

Eux qui représentent l’avenir du métier seront ravis de faire la démonstration de leurs capacités en même temps qu’ils découvriront l’atmosphère de la compétition. Le tout dans le respect le plus total du bien-être et de la sécurité des chiens, chats, mais aussi NAC qu’ils auront à bichonner.

Les toiletteurs confirmés, eux, devront être au top les 4 et 5 novembre pour espérer décrocher la victoire dans la catégorie reine : Meilleur Toiletteur de France Pro. Un titre décroché par la Bucco-Rhodanienne Lauriane Sicardi lors de l’édition 2022.

Ils seront jugés sur leur maîtrise des techniques de toilettage, mais aussi leur conformation aux standards des races et la prise en compte de la morphologie des animaux dans leurs réalisations.

Un espace d’échange et de solidarité

Au-delà de l’aspect compétitif de l’évènement, ce rendez-vous offrira une belle opportunité de rencontrer des passionnés, d’échanger avec eux et de se tenir au fait des dernières avancées dans ce domaine.

Sans oublier la dimension solidaire du concours, puisqu’une récolte de bouchons aura lieu en partenariat avec l’association Cœur 2 bouchons dans le but d’aider à l’acquisition d’équipements pour les personnes en situation de handicap.

Plus d’infos sur le site de la SNPCC.