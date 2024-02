Cet adorable lapin suit son ami canin partout depuis qu’ils se sont rencontrés (vidéo)

Les chiens ont l’incroyable capacité de s’entendre avec toutes les espèces, même les plus éloignées de la leur. Abel illustre bien cela, car il s’est lié d’amitié avec un lapin sauvé par sa famille. Aujourd’hui, les 2 sont extrêmement complices et font fondre le cœur des internautes sur les réseaux sociaux.

Krystalyn Hodson a l’immense privilège d’être le témoin d’une amitié unique. Elle vit à Eureka, en Californie (États-Unis), et partage son quotidien avec 2 boules de poils très attachantes. La première, Abel, est un chien de 2 ans au beau regard noisette. La seconde est un lapin d’environ 3 ans nommé Bun Jovi. Ces animaux ne sont absolument pas de la même espèce, mais cela ne les empêche pas d’entretenir une amitié solide.

Krystalyn et son compagnon Tony ont trouvé Bun Jovi dans la rue, selon leur témoignage partagé à Newsweek. Le lagomorphe errait au milieu de la foule et semblait totalement perdu. Le couple a décidé de l’aider et l’a accueilli chez lui. Il a parallèlement entamé des recherches pour retrouver ses propriétaires, mais elles n’ont pas été concluantes. Bun Jovi est donc resté chez ses bienfaiteurs, devant officiellement leur lapin de compagnie.

Bun Jovi / Facebook

Un coup de foudre réciproque

Abel vivait déjà sur place depuis quelque temps. Les conjoints l’avaient adopté dans un refuge pour lui offrir une seconde chance. Depuis, le toutou est comblé et l’a été davantage en rencontrant Bun Jovi : « Au bout de 3 jours, ils se faisaient des câlins et devenaient déjà amis » témoignait Krystalyn.

Bun Jovi a la chance de vivre en totale liberté dans le logement. Cela lui permet d'explorer son environnement, mais surtout de suivre son meilleur ami à travers toute la maison : « Le lapin semble complètement amoureux d'Abel et le suit partout où il va » affirmait la femme. De son côté, Abel assure la protection de la petite boule de poils : « Le chien, à son tour, garde toujours un bon œil sur Bun Jovi et fait en sorte que rien ne lui arrive lorsqu'il est dehors avec lui ».

Bun Jovi / Facebook

Des amis inséparables

En effet, Bun Jovi est autorisé à se promener dehors avec le canidé. Ils se baladent, jouent et creusent des trous ensemble dans le jardin. De retour à la maison, ils font la sieste en se blottissant l’un contre l’autre. Même au moment du repas, ils restent inséparables : « Ils mangent l'un à côté de l'autre, parfois Bun Jovi vole des croquettes dans le bol d'Abel. Abel le laisse faire, il ne lui a jamais grogné dessus ni montré aucune agressivité ».

A lire aussi : Par souci d’égalité, ce Teckel veut à tout prix obtenir le même traitement pour la peau que son frère canin souffrant d’allergies (vidéo)

C’est une amitié pure et exemplaire qui fait rêver de nombreuses personnes. Lesquelles peuvent suivre les aventures des amis sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook via le compte Bun Jovi.