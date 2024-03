Elle soigne un chiot découvert dans le jardin de ses parents et le confie à une association, mais n'arrive plus à le chasser de son esprit

Découverte seule et blessée dans un jardin, une petite chienne a eu la chance de rencontrer une personne bienveillante et déterminée à soigner ses blessures. Cette dernière ne s’en est d’ailleurs pas contentée.

Les parents de Jaymee Cisneros étaient partis en vacances et avaient demandé à cette mère de famille de visiter leur maison de temps en temps durant leur absence. C’est ce qu’elle a fait et qui lui a valu une surprenante découverte.

Elle a trouvé une petite boule de poils noirs dans un coin du jardin, au pied de la clôture. C’était une toute jeune chienne. « Le chiot semblait hésitant, mais il remuait la queue et paraissait excité de voir quelqu’un », raconte-t-elle à The Dodo.



Jaymee Cisneros

En l’observant, Jaymee Cisneros s’est rendu compte que la petite était blessée. Elle l’a emmenée à l’intérieur pour la nettoyer. « Pendant que je la rinçais, elle a posé la tête sur le rebord de la baignoire et fermé les yeux », relate-t-elle. Celle qu’elle a appelée Mystic et qui était d’une rare douceur se sentait enfin en sécurité.

Après avoir été dûment séchée, Mystic a dormi plusieurs heures. A son réveil, elle a eu droit à un bon repas et à une gamelle d’eau fraîche. Elle ne s’est pas fait prier pour tout manger.



Jaymee Cisneros

Entretemps, Jaymee Cisneros avait appelé ses amis de l’association Tanya’s Adoption Network 4 Young Animals, basée à Phelan dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis). Ils ont tout de suite accepté de venir la chercher pour s’occuper d’elle au refuge.



Jaymee Cisneros

« J'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose »

Jaymee Cisneros a réalisé que le départ de Mystic la rendait triste. « Je me suis vraiment attachée à elle pendant le temps que nous avons passé ensemble. Dès que les bénévoles sont partis avec elle, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose », confie-t-elle.

Elle a rappelé l’association pour lui faire savoir qu’elle était prête à adopter Mystic si elle n’appartenait à personne.

La petite chienne a été soignée et sa blessure n’était plus qu’un mauvais souvenir. Elle était prête à être proposée à l’adoption. L’équipe Tanya’s Adoption Network 4 Young Animals s’est assurée que personne n’était venu la réclamer et a contacté Jaymee Cisneros pour lui annoncer la nouvelle.

Jaymee Cisneros

L’adoption a été officialisée dans la foulée. Mystic a désormais une famille qui l’aime et qui est prête à tout pour son bonheur.