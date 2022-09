Le Championnat de France de Toilettage et d’Esthétique Canine et Féline élira le "Meilleur Toiletteur" les 12 et 13 novembre

Le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat (SNPCC) donne rendez-vous aux futurs candidats les 12 et 13 novembre prochains à l’Hôtel Lyon Est de Saint-Maurice-de-Beynost, afin de décerner le nouveau titre de Meilleur Toiletteur de France, après l’élection d’Alexandra Bayet en 2021.

C’est un évènement qui attire de nombreux curieux chaque année. Le championnat vise à mettre en valeur le savoir-faire des toiletteurs, et montrer au grand public que ce métier demande des compétences sans cesse renouvelées.

Le SNPCC ouvre la compétition aux éleveurs professionnels, toiletteurs, salariés, chefs d’entreprise, apprentis et adultes en formation.

Ils seront ensuite répartis entre 5 classes d’engagement.

Les classes FUTUR PRO 1 et 2 concernent les apprentis ou stagiaires inscrits dans des formations professionnelles ;

Les candidats n’ayant encore jamais concouru ou fait que 2 compétitions de toilettages seront inscrits en classe ESPOIR PRO ;

Les autres participants rejoindront la classe PRO ;

Enfin, la classe BINOME s’adresse aux duos maîtres d’apprentissage (ESPOIR PRO / PRO) et apprentis (FUTUR PRO 1 et 2).

6 catégories y seront représentées et devront être choisies par les candidats selon leur classe : Spaniel, chat, autres poils, toilette de salon, épilation, et Caniche. Plusieurs races de chiens et chats seront proposées et 4 toilettes au maximum pourront être effectuées.

Des renseignements complémentaires, ainsi que les formulaires et tarifs d’inscription, sont consultables sur le site Internet de la SNPCC. Les épreuves sont ouvertes aux visiteurs. Elles se déroulent de 9h à 17h le samedi et jusqu’à 18h le dimanche, heure de proclamation des résultats.

Le jury, présidé par Alain Treins, observera et notera les participants. Le Championnat est par ailleurs soutenu par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, le Conseil Départemental de l’Ain, le FAFCEA, les entreprises Klésia et Royal Canin, ainsi que l’ADPFA.

Nous souhaitons bonne chance aux participants. Que le/la meilleur(e) gagne !

