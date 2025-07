Après une vie de survie dans la rue, une chienne qui luttait pour se nourrir et boire, s’accroche à l’espoir d’être adoptée

Depuis sa plus tendre enfance, Lake a dû se battre pour sa survie. Cette chienne de la rue luttait pour de la nourriture, de l’eau, son territoire et sa sécurité. Un quotidien difficile qui a pris fin lorsque des bienfaiteurs l’ont secourue. Aujourd’hui, ces derniers espèrent lui trouver une famille aimante.

Lake n’a que 2 ans et demi, mais a pourtant déjà vécu bien des tourmentes. Livrée à elle-même dans les rues galloises, elle n’avait nulle part où aller ni personne sur qui compter. Sa situation a changé lorsqu’un refuge local l’a accueillie et, depuis, sa quête n’est plus de survivre, mais de trouver une maison pour la vie.

Lake, sauvée au début du mois de juillet, a rejoint les locaux de l’association Skylor's Animal Rescue Centre, basée à Dobshill, Pays de Galles. Les membres de l’organisme n’avaient que très peu d’informations à son sujet, mais savaient que sa vie n’avait pas été facile.

Skylor's Animal Rescue North Wales / Facebook

Une vie mouvementée

Ils ont notamment déclaré, dans un témoignage relayé par The Leader, qu’elle avait eu « un début de vie difficile » avant son sauvetage. Certains comportements de la chienne viennent appuyer cette affirmation, notamment au moment du repas.

En effet, elle a tendance à se jeter sur sa gamelle et à tout engloutir, comme si elle craignait de manquer de nourriture. Elle a d’ailleurs tendance à voler des friandises et tout ce qui est comestible, mais aussi mâchouiller certaines choses : « Elle a dû se battre pour chaque bouchée dans sa jeune vie, donc nous ne la blâmons pas », partageaient les sauveteurs.

Malgré son passé tumultueux et ses incertitudes, Lake a sa place au sein d’une maison aimante, au même titre que ses congénères. Ses bienfaiteurs apprennent encore à la connaître, mais ils sont persuadés qu’elle fera le bonheur d’une famille, car elle est très amicale avec les humains et résiliente : « Aucune agressivité envers les humains, ce qui est bien. Je suis sûr qu'une fois installée dans sa nouvelle maison, elle fera une excellente compagne », assurait un porte-parole.

Espérons que ce dernier revienne s’exprimer dans les prochaines semaines avec une excellente nouvelle pour Lake. Laquelle, après avoir vécu la tempête, mérite une vie paisible et saupoudrée d’amour !