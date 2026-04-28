Après une exposition accidentelle à plus de 40 kilos de fentanyl lors d’une opération, une chienne policière est sauvée grâce à un antidote

Victime d’une intoxication au fentanyl après une opération antidrogue, Mulk, chienne du NYPD, a été sauvée in extremis grâce à l’intervention rapide et décisive de sa maîtresse, qui lui a administré un antidote. Remise sur pattes en quelques minutes, elle a depuis repris du service, malgré les circonstances encore floues de cette exposition qui aurait pu lui être fatale.

Mulk, chienne de la police new-yorkaise (NYPD) spécialisée dans la détection de stupéfiants, était passée tout près de la catastrophe en prenant part à une opération antidrogue, mais la présence d'esprit de sa maîtresse lui a sauvé la vie, rapportait CBS News .

« Elle adore aller travailler, dit la détective Katherine Gill, la partenaire de la femelle Berger Hollandais, de cette dernière. Certains jours, je pense que c’est la détective la plus travailleuse que nous ayons. Nous sommes ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est plus souvent avec moi que mes propres enfants. »

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La policière est donc extrêmement attachée à la chienne, et on imagine ainsi la peur qu'elle a pu ressentir en constatant que sa vie était en danger, avant de prendre la bonne décision.

L'intervention en question avait eu lieu dans des appartements du Bronx et de Manhattan, où le flair de Mulk avait permis aux enquêteurs du NYPD et de la DEA (l'agence fédérale chargée de la lutte contre le trafic de drogue) de saisir plus de 40 kilogrammes de fentanyl.

« La vie est revenue dans ses yeux »

Tout s'était déroulé sans accroc jusqu'au retour au commissariat. C'est là que Katherine Gill a remarqué que Mulk n'était pas dans son état normal. Ses pupilles étaient contractées, elle avait du mal à marcher et ne répondait pas aux ordres. Sa maîtresse a tout de suite compris qu'elle était victime d'une intoxication au fentanyl et lui a aussitôt administré du Narcan, antidote qui neutralise rapidement les effets du fentanyl et d'opioïdes.

« La vie est revenue dans ses yeux » en 5 minutes. Mulk s'en est parfaitement remise et a même récemment repris du service.

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Comment avait-elle été intoxiquée ? Par inhalation lors de l'intervention ou en léchant la drogue s'étant éventuellement déposée sur ses pattes ? Personne ne le sait pour le moment, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est saine et sauve grâce à son humaine.