Après un test ADN, elle reçoit 122 € d’amende pour ne pas avoir ramassé les déjections de son chien

Martina, originaire de Béziers, a eu la mauvaise surprise de recevoir une amende à la fin du mois de juillet dernier. Il lui a été reproché de ne pas avoir ramassé les déjections de son chien l'année précédente alors même que cela est obligatoire. Non seulement la femme a contesté les faits, mais elle a aussi souligné le caractère illégal de sa contravention.

À Béziers, les déjections canines non ramassées dans la rue ont fait l’objet d’un véritable sujet. La mairie a pris les choses en main en instaurant des arrêtés spécifiques au problème. Martina, propriétaire d'un chien, a alors reçu une amende pour ne pas avoir respecté ces derniers. Toutefois, elle pense faire l’objet d’une injustice.

Dans un témoignage rapporté par France Bleu , Martina explique qu’elle veille à ne pas commettre d’incivilités lorsqu’elle promène son chien. Elle met d’ailleurs un point d’honneur à laisser les rues propres : « J'ai toujours 2 sacs pour ça, je ne laisse jamais les crottes de mon chien par terre, je trouve ça dégoûtant. Je ramasse même parfois les crottes des autres chiens. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé », témoignait-elle.

Une amende jugée injuste

Toutefois, Martina s’est souvenue d’un incident qui pourrait expliquer comment l’ADN de son chien a pu être collecté. L'information génétique, c’est effectivement ce qui permet aux autorités compétentes d'identifier les propriétaires irresponsables à Béziers. Cela fonctionne avec une base de données dans laquelle les chiens sont identifiés génétiquement. Leurs maîtres ont l'obligation de les faire recenser. De ce fait, lorsqu'une crotte n'est pas ramassée dans la rue, elle est analysée et les informations collectées permettent de remonter jusqu'au propriétaire de l'animal.

Selon Martina, tandis que son chien souffrait d’un « problème d'estomac », elle ne serait pas parvenue à ramasser l’entièreté des déjections de ce dernier, ce qui pourrait expliquer l’amende. Laquelle signale une infraction datant du 19 octobre 2024, bien que Martina n'ait reçu la sanction que le 29 juillet 2025. Son avocat a confirmé qu’elle était en droit de contester sa contravention, qui s’appuie alors sur un arrêté annulé.

A lire aussi : L'amour transforme un chien malade au regard désespéré, qui se cachait sous une voiture en attendant la fin

Martina a expliqué ne pas souhaiter entrer en conflit avec la mairie, mais elle trouve la situation désolante et n'a pas voulu en rester là : « À Béziers, tout est toujours très carré, c'est la loi et là, tu reçois une contravention qui n'est pas légale. J'étais très en colère », a-t-elle déclaré. Une contestation qui sera analysée par les autorités compétentes avant d’être confirmée, ou supprimée.