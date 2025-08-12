Un homme reçoit une amende de plus de 1 200 € pour ne pas avoir ramassé les déjections de son chien

En France, comme dans de nombreux pays, les propriétaires ont l’obligation de ramasser les déjections canines de leur animal sous peine de sanction. Si la majorité se montre responsable, une partie ne respecte pas la loi et passe entre les mailles du filet. L’un de ces contrevenants n’est toutefois pas parvenu à échapper aux vidéos de surveillance et a servi d’exemple pour tous les autres.

135 €, c’est le montant de l’amende encourue par les propriétaires de chien qui ne ramassent pas les déjections de ce dernier en France. Il est toutefois difficile pour les forces de l’ordre de prendre les irresponsables en flagrant délit, alors certains continuent de ne pas respecter la loi malgré les sachets mis à disposition et les nombreuses poubelles. Néanmoins, ils finissent parfois par devoir rendre des comptes à la justice quand leurs incivilités les rattrapent, ce qui a été le cas de Harry Watkins.

L’homme, originaire d’Angleterre, promenait quotidiennement son chien dans le village de Stoke Gifford. Depuis quelque temps, il avait pris la mauvaise habitude de ne pas ramasser les déjections de son chien, qui faisait ses besoins sur un espace vert à proximité de son domicile.

Le propriétaire pensait certainement que personne ne le voyait et aurait pu continuer encore longtemps ainsi, jusqu’à ce que la justice le rattrape.

Pris en flagrant délit

En réalité, il n’avait pas repéré les caméras de vidéo surveillance présentes sur les lieux. Lesquelles l’ont capturé à 18 reprises, entre le 3 septembre et le 19 novembre 2024, en train d’enfreindre la loi, comme le précisait la Gazette Series . Les enquêteurs ont retrouvé son identité et l’ont invité à se présenter pour un entretien, où l’homme a avoué être le propriétaire du chien filmé.

Quelques mois plus tard, il comparaissait devant le tribunal de Bristol, où il a été accusé de violer l’ordonnance de protection de l’espace public relative aux déjections canines. Reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, Harry Watkins a été condamné à une peine d’amende de plus de 1 200 €, comprenant une surtaxe à cause des récidives et les frais engagés par la justice.

Les autorités compétentes espèrent que cette sanction servira d’exemple pour tous les propriétaires qui ne respectent pas la loi.