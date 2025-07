Après qu’un chien l’a empêché de mettre fin à ses jours, un entrepreneur vend sa Ferrari pour ouvrir un refuge

Il y a un peu plus d'une décennie, Hirotaka Saito ne parvenait pas à voir le bout du tunnel et pensait que la bonne solution était de mettre fin à ses jours . Tandis qu'il s'apprêtait à partir pour commettre l'irréparable, son chien lui a bloqué le passage. Depuis, l'homme lui est infiniment reconnaissant et a décidé de consacrer sa vie aux chiens.

Pendant des années, Hirotaka Saito a bâti et tenté de pérenniser son entreprise. Laquelle lui a apporté notoriété et richesse, jusqu'à ce que tout s'effondre. Le vent a fini par tourner, et l'homme s'est retrouvé en grandes difficultés financières. Il pensait qu'il ne parviendrait pas à s'en sortir et que sa vie n'avait plus de sens, mais c'est son propre chien qui lui en a donné un.

À l'époque où tout s'est écroulé pour Hirotaka, celui-ci avait des idées extrêmement sombres, à tel point qu'il a décidé de passer à l'acte un jour. Il voulait que ses souffrances cessent, alors il a décidé de se faire du mal. Déterminé, il comptait sortir de chez lui pour agir dehors et s'est approché de la porte d'entrée, puis un petit miracle s'est produit.

@wansfree / Instagram

Une raison de vivre

Comme l’a rapporté le South China Morning Post, le chien d’Hirotaka l’a empêché de sortir en se plaçant devant la porte. Il a refusé de bouger jusqu'à ce que le chef d'entreprise se résigne. À partir de cet instant, l'homme a pris conscience que son animal de compagnie lui avait sauvé la vie et son existence a à nouveau eu un sens : « Quand j'ai réalisé que j'avais été sauvé par un chien, j’ai pensé que ce que je pouvais faire, c'était sauver des chiens pour le reste de ma vie », a-t-il déclaré.

Il a précisé que l'argent qu'il gagnerait désormais servira à aider des animaux dans le besoin et a mis ses promesses à exécution en commençant par vendre sa voiture de luxe. Cela lui a permis d'acheter un terrain afin d'y construire un refuge pour accueillir des chiens, et pas n’importe lesquels.

Le bienfaiteur a décidé de prendre en charge les canidés dont personne ne voulait, ceux qui mordent, qui aboient, qui sont incompris : « Je veux leur faire savoir qu’ils sont aimés », assurait Hirotaka. Depuis, le refuge nommé Wansfree a accueilli une quarantaine de chiens et 8 chats : « Je suis mieux loti que jamais. J'ai beaucoup de chance de pouvoir m'en rendre compte », partageait le bon Samaritain, désormais heureux auprès de ses animaux.