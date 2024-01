Ce chat de 20 ans, abandonné pour que l'on mette fin à ses jours, avait encore de beaux jours devant lui

Comme tout être vivant, la santé des chats se détériore avec l’âge. En revanche, l’amour qu’ils ont pour leur propriétaire reste inchangé malgré le temps qui passe. Il leur donne une raison de ronronner jusqu’à leur dernier souffle. Tazz a été délaissé au moment où il avait le plus besoin de soutien, mais a trouvé du réconfort auprès d’humains bienveillants.

Les propriétaires de Tazz ont décrété qu’il était temps pour lui de rejoindre les anges et l’ont déposé à l’hôpital pour animaux de Miami (États-Unis). Pourtant, l’heure du doux tabby roux de 20 ans n’avait pas sonné. Les vétérinaires chargés de l’euthanasier ont vu toute la vie qu’il y avait encore dans ses yeux et n’ont pas pu se résigner à la lui ôter.

Tristement, ils sont souvent confrontés à ce genre d’abandon, comme le mentionnait Cole & Marmalade. Pour diverses raisons, les propriétaires sont de plus en plus nombreux à faire euthanasier leur animal de compagnie lorsqu’il est âgé. Une situation inconcevable pour l’équipe vétérinaire, qui voulait permettre à Tazz de vivre un peu plus longtemps.

@razzamytazz / Instagram

« Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé »

Une chaîne de solidarité s’est mise en place autour du félin. Il a d’abord rejoint une bienfaitrice, avant de s’installer chez la sauveteuse Beth Stern. En partageant l’histoire de Tazz sur les réseaux sociaux, elle a voulu faire passer un message poignant : « L’engagement que nous prenons envers nos animaux de compagnie doit être pour la vie » affirmait-elle.

Des milliers d’internautes ont suivi l’histoire du chat, touchés par la boule de poils. Après plusieurs jours aux côtés de Beth Stern, il a rejoint le foyer de Kelly Rooney, une autre bonne samaritaine. Comme toutes les personnes ayant croisé sa route, elle est inévitablement tombée sous son charme. Il n’avait pas la vivacité d’un chaton, mais ses autres qualités étaient innombrables.

Des derniers instants merveilleux

Elle n’a pas pu profiter longtemps avec lui puisqu’une famille a décidé de l’adopter dès son arrivée. Tazz a donc quitté sa maison d’accueil pour son ultime domicile. Sur place, il a reçu beaucoup d’affection. Chaque jour n’était qu’amour et bonheur auprès de ses nouveaux propriétaires.

Ils lui ont offert de nombreux moments chaleureux, puis l’heure des adieux est arrivée. Ses problèmes médicaux se sont aggravés et cette fois-ci, il était temps pour lui de s’en aller : « J'ai tenu mon bébé pendant l’euthanasie. Il n'y aura jamais d'autre chat comme mon Tazz » écrivait sa maîtresse avec émotion. Elle lui a donné la chance de partir en paix, aimé et entouré.

A lire aussi : Un look atypique : un chaton aux allures d'extraterrestre provoque l'incompréhension de sa famille d'accueil

@razzamytazz / Instagram