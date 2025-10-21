Après plusieurs semaines de séparation avec son voisin et meilleur ami, ce chien retrouve enfin la joie de vivre en voyant son acolyte être de retour (vidéo)

Parfois, il peut arriver que certains chiens qui ne vivent pas ensemble tissent de profonds liens d’amitié au point de devenir inséparables… C’est ce qui s’est passé pour Clifford et Boomer, 2 toutous qui vivent chacun dans une famille différente mais dont leurs jardins sont séparés par une simple clôture. Mais lorsque l’un des 2 est en vacances, l’autre semble dépérir…

Clifford est un magnifique Chien de Saint-Hubert qui, malgré son gabarit, est un véritable boute-en-train. Très joueur, le toutou est toujours en train de réclamer à jouer auprès de ses humains, de sa sœur Daisy (qui est une Basset Hound ) mais surtout… auprès de son voisin Boomer ! En effet, ce dernier est son meilleur ami depuis tout petit et, en plus de leurs balades quotidiennes, Boomer et Clifford ont pris l’habitude d’interagir au travers de leurs clôtures de jardin. Mais il y a quelque temps, Boomer est parti en vacances avec ses humains, laissant ainsi Clifford seul. Triste de ne plus voir son partenaire de jeu, le toutou a commencé à dépérir tout en restant toute la journée assis à côté de la clôture dans l’espoir de voir son meilleur ami revenir. Mais un beau matin, Boomer est finalement enfin revenu !

Le retour tant attendu

Sur son compte TikTok, l’humaine de Clifford a tenu à publier une vidéo des grandes retrouvailles. On y voit le Chien de Saint-Hubert regarder impatiemment par les interstices de la clôture avant de repérer son ami et de laisser éclater sa joie. En quelques secondes, Clifford se met à remuer la queue et à faire de joyeux petits sauts. “Ce moment où tu réalises que tes voisins sont de retour de vacances”, peut-on lire en légende sur la vidéo. Devenue virale en peu de temps, l’adorable séquence comptabilise aujourd’hui plus de 269 700 vues et plus de 26 600 likes ! Elle a par ailleurs été relayée par plusieurs médias, dont PetHelpful .

Dans les commentaires, de nombreux internautes ont suggéré à l’humaine de Clifford de créer une petite porte dans la clôture. “Ils ont besoin d'un portail pour chien. J'en ai récemment installé un pour que le chien de mon voisin puisse voir de mon côté du monde”, assure un dénommé Marcus.

© @hound_mommy / TikTok

Jamais seul

En dehors de Boomer, Clifford a bien d’autres amis. Il est notamment très lié à sa sœur, une adorable boule de poils prénommée Karma. Les 2 se voient souvent et partagent de beaux moments de jeu.

