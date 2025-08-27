Bien décidé à devenir ami avec son nouveau voisin, ce Golden Retriever organise des rencontres quotidiennes à travers une clôture (vidéo)

Il suffit parfois d’un tout petit rien pour que 2 chiens se trouvent et tissent de très profonds liens. C’est le cas de Caamp, un adorable Golden Retriever, et de son voisin, un vieux toutou prénommé Owen qui venait tout juste d’emménager dans la maison voisine. Il n’aura fallu que quelques jours aux 2 acolytes pour monter un subterfuge afin de se voir tous les jours…

Caamp vit aux États-Unis avec ses humains adorés Drew Smith et Ruthie Johnson Smith. Le jeune Golden Retriever mène une véritable vie d’aventures, entre splendides balades et séances de jeu avec ses copains chiens. Mais, il y a presque un an, son quotidien a soudainement été bouleversé par l’arrivée des nouveaux voisins… et de leur chien Owen ! Curieux et désireux de se faire un nouvel ami, Caamp a élaboré un plan pour pouvoir rendre quotidiennement visite à ce dernier. En quelques jours, Drew et Ruthie ont ainsi constaté l’apparition d’une ouverture dans la couche de végétation recouvrant la clôture les séparant de leurs voisins. Puis, alors qu’il arrosait les plantes un matin, l’homme s’est rendu compte que ce fameux trou était en fait l'œuvre de Caamp !

“Caamp est obsédé par Owen”

En effet, le toutou s’efforçait de créer une sorte de fenêtre pour pouvoir interagir avec le vieux Owen. Sur le compte Instagram dédié à Caamp, ses propriétaires ont posté une vidéo de ses adorables interactions. La séquence est rapidement devenue virale et comptabilise aujourd’hui plus de 2,3 millions de likes ! “Owen a emménagé à côté et Caamp est obsédé par lui. Nous avons récemment remarqué une ouverture dans les vignes de la clôture et nous avons trouvé le coupable”, peut-on lire en légende de la vidéo. À la suite de cette découverte, les 2 couples ont décidé d’organiser une vraie rencontre entre les boules de poils. “Je pense que c'est amusant, car l'amitié des chiens a également contribué à susciter une amitié entre nos voisins et nous”, a par la suite confié Ruthie lors d’un entretien accordé à The Dodo .

© @caampstagram / Instagram

Une amitié émouvante

Depuis, Caamp et Owen se voient très régulièrement. Si le premier est toujours très enthousiaste et désireux de jouer, le second, plus vieux, n’hésite pas à poser ses limites dans le calme. “J’espère qu'Owen pourra transmettre une partie de sa sagesse à notre espiègle de chien”, a affirmé Ruthie avec humour. Une chose est sûre : le stratagème des 2 toutous a fonctionné à merveille !