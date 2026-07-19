Ignorant d’habitude tout le monde, ce cheval accourt dès qu’il reconnaît la voix d'une petite fille qui lui apporte son goûter (vidéo)

Ryan le cheval n’a d’yeux que pour Kendall. La petite fille a su gagner sa confiance au fil du temps, au point de devenir son humaine préférée. Pour preuve : il suffit que la fillette l'appelle à l’heure du goûter pour le voir arriver en trottinant !

Il faut parfois l’accepter : nos animaux de compagnie peuvent eux aussi avoir une personne préférée. Même si l’on aimerait être leur numéro un, leur cœur peut aussi choisir quelqu’un d’autre… C’est exactement ce qui semble être arrivé à Ryan, un cheval qui a créé un lien particulier avec une adorable petite fille nommée Kendall.

Un moment de complicité immortalisé à l’heure du goûter

Entre Ryan et Kendall, c’est une véritable amitié qui s’est construite au fil du temps, et désormais, dès que la petite apparaît, le cheval se précipite pour venir la voir.

Un jour, au moment du goûter de Ryan, Kendall était impatiente de retrouver son grand copain. Armée d’une poignée de carottes devant son box, elle n’attendait plus qu’une chose : lui offrir sa petite friandise.

© @jenna_daugherty23 / TikTok

Sa maman Jenna, attendrie par cette jolie complicité, a sorti son appareil photo pour immortaliser la scène. Dans cette vidéo relayée par PetHelpful, on voit ainsi Kendall s’approcher de Ryan en lui demandant avec douceur : « Tu veux une carotte, mon grand ? » Il n’en fallait pas plus pour faire venir le cheval, visiblement ravi !

La fillette n’a pas hésité lorsqu’il s’est approché pour prendre les carottes dans ses mains… même si, dans l’excitation, il les a finalement laissées tomber ! Pas de souci pour Ryan, qui s’est empressé de ramasser son goûter avant de le déguster.

Une tendre scène qui résume parfaitement la relation entre eux : « Les 2 choses préférées de Ryan : Kendall et les carottes », peut-on lire en légende de la vidéo.

Une touchante relation

Ce joli moment entre Kendall et Ryan n’a pas seulement attendri leur famille : il a également conquis les internautes.

La vidéo a d’ailleurs rapidement suscité de nombreuses réactions, les internautes étant charmés par cette complicité hors du commun. Beaucoup ont souligné la tendresse du lien qui unit la fillette et son cheval, tandis que d’autres ont plaisanté sur l’amour irrésistible de Ryan pour les carottes.

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© @jenna_daugherty23 / TikTok

« Le monde a besoin d'environ 10 000 vidéos de ce genre supplémentaires. Merci », a commenté une personne. « Le cheval reconnaît sa voix. J'adore. Merci de partager », a renchéri un autre internaute.

En somme, Ryan et Kendall nous ont offert une séquence simple et joyeuse qui rappelle surtout à quel point les relations entre les humains et les animaux peuvent être touchantes...

© @jenna_daugherty23 / TikTok

L’info Woopets – Quelles sont les friandises adaptées aux chevaux ?

Ryan a beau raffoler des carottes, cette friandise n’est pas la seule petite gourmandise que les chevaux peuvent apprécier. Voici quelques exemples de récompenses adaptées pour les remplacer :

Les pommes : les chevaux les adorent souvent, mais il est préférable de les couper en morceaux ou en tranches afin de limiter les risques d’étouffement ;

Les bananes : ce fruit peut être proposé comme une petite récompense occasionnelle, certains chevaux appréciant particulièrement leur goût sucré ;

La pastèque et le melon : riches en eau, ces fruits peuvent apporter une touche de fraîcheur, notamment lors des journées chaudes ;

Le céleri : croquant, peu sucré et riche en eau, il constitue une alternative intéressante pour varier les friandises tout en limitant l’apport en sucres ;

Le fenouil : grâce à sa richesse en fibres, il contribue au bon fonctionnement digestif et peut participer au confort intestinal ;

Le concombre (pauvre en sucre et très hydratant).

Même si ces aliments peuvent faire plaisir aux chevaux, les friandises doivent rester occasionnelles et compléter une alimentation équilibrée (attention notamment au sucre contenu dans les carottes et les fruits !).