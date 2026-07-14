Après la destruction de sa maison par une tornade cette chienne âgée est retrouvée vivante sous les décombres

Après la destruction de leur maison par une tornade, Connie et Jeff Baker ont eu une heureuse surprise : leur chienne âgée Winnie a été retrouvée vivante au milieu des décombres. Une découverte inespérée qui leur a permis de retrouver une partie de leur famille à 4 pattes, même si 2 chats restent encore introuvables.

Comme si perdre son foyer ne suffisait pas, une famille habitant un village du sud-est de l'Illinois (Etats-Unis) avait également vu 3 de ses animaux de compagnie disparaître : une chienne particulièrement vulnérable et 2 chats. Par chance, la première a fini par être retrouvée saine et sauve, rapportait People .

Le 17 juin 2026, la maison de Connie et Jeff Baker, à Teutopolis, avait été soufflée et réduite en ruines par une violente tornade. Les 3 chiens et les 2 chats du couple s'étaient alors volatilisés.



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Le couple avait été sorti des décombres par un groupe de chasseurs de tornades, mais les animaux étaient introuvables. 2 des chiens, appelés Sam et Willow, sont revenus d'eux-mêmes peu après, mais Winnie manquait toujours à l'appel. Welsh Corgi Pembroke âgée de 15 ans, elle est également malentendante, malvoyante et souffre d'arthrite.



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« Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer, car je pensais l'avoir perdue. C'est mon bébé », confie Connie Baker à WCIA .

La délivrance est arrivée le lendemain via un message Facebook envoyé par Stephanie et Todd Waldhoff.

« Elle n'avait qu'une petite égratignure sur le nez »

Ce dernier travaille pour le département des transports de l'Illinois et venait de découvrir la chienne sous les décombres, à 4 heures du matin. Comme il n'y avait personne à cette heure-là, il l'a emmenée chez lui.

« Elle n'avait qu'une petite égratignure sur le nez », raconte Stephanie Waldhoff, elle-même propriétaire de chiens. Elle et son mari ont pris soin de Winnie avant de retrouver sa propriétaire et de la contacter pour d'émouvantes retrouvailles.

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Entretemps, Connie et Jeff Baker s'étaient installés chez leur fils à Mattoon, à 50 kilomètres de Teutopolis.

Ils sont toujours à la recherche de leurs 2 chats disparus, l'un à la robe entièrement noire et l'autre au pelage noir et blanc.



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L’info Woopets : pourquoi certains animaux disparaissent-ils après une catastrophe ?

Lorsqu’une catastrophe survient, la réaction instinctive d’un chien ou d'un chat peut être de fuir pour échapper au danger. Le bruit violent, les odeurs inhabituelles et la destruction de son environnement peuvent provoquer une forte panique, même chez un animal habituellement calme.

Effrayé, il ne cherche pas forcément à rejoindre ses humains. Il peut se cacher dans un endroit qu’il juge sûr, parfois tout près de son domicile, sous des débris, dans un garage ou une végétation dense. Certains animaux restent silencieux et ne répondent pas aux appels, car ils sont en « mode survie ».

La désorientation joue également un rôle important. Après une tornade ou un autre événement violent, les repères habituels peuvent avoir disparu, rendant le retour difficile. Les animaux âgés, malvoyants ou malentendants, comme Winnie, peuvent être encore plus vulnérables face à ces changements soudains.

C’est pourquoi il est important de multiplier les méthodes de recherche après une catastrophe : vérifier les cachettes proches, demander l’aide du voisinage, contacter les refuges et services animaliers, recourir aux réseaux sociaux...