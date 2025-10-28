Après n'avoir connu que la faim, la peur et la douleur, un chien est sauvé de son maître dénoncé par des voisins inquiets

Abandonné à une existence faite de coups, de faim et d’indifférence, un chien a finalement trouvé une lueur d’espoir grâce à l’intervention rapide d’Action Protection Animale et de la police. Désormais à l’abri, ce rescapé nommé Alpha entame un long parcours de reconstruction, entre soins et redécouverte de la bienveillance humaine.

A Saint-Gratien dans le Val-d’Oise, un chien officiellement appelé Alpha, mais dont même le nom ne semblait pas avoir d’importance aux yeux de son maître, a été sauvé de la maltraitance par Action Protection Animale et la police, rapportait l’association sur son site le dimanche 26 octobre.

Action Protection Animale qualifie le canidé de “martyr” au vu des sévices qu’il subissait de la part de la personne qui était censée prendre soin de lui. Fort heureusement, il y a survécu, même si le chemin vers la guérison reste encore très long, et ce, tant émotionnellement que physiquement.



Action Protection Animale

Il n’était que “le chien”

Pour son propriétaire, il n’était pas Alpha, mais tout simplement “le chien”. Les “hurlements déchirants” du quadrupède brutalisé avaient interpellé les voisins qui, inquiets, ont fini par prévenir les forces de l’ordre.

Lors de leur intervention au domicile du propriétaire, les policiers ont été choqués par l’état du chien, “blessé, prostré, dont on peut compter chacun des os”. Ils n’ont d’ailleurs pas été épargnés non plus par l’individu, qui a déversé sur eux “sa haine et sa violence”. Ce qui a évidemment débouché sur son placement en garde à vue.



Action Protection Animale

Maigreur et lésions diverses

Sa victime, elle, était dans un état de maigreur extrêmement préoccupant, ne pesant que 22 kilogrammes, alors qu’elle devrait en afficher au moins 13 de plus à la balance. Non content de battre Alpha, son maître l’affamait également et le gardait très probablement enfermé en cage, si l’on se fie aux escarres constatées.

Sans parler des bosses, blessures ou encore des lésions provoquées par l’omniprésence d’urine sur sa peau meurtrie… C’était comme si son propriétaire le laissait mourir à petit feu, sans nourriture, soins ni attention.



Action Protection Animale

Réapprendre à se fier aux humains

Sans grande surprise, Alpha est terrifié par les humains. Il devra apprendre à leur faire confiance en comprenant qu’ils ne sont pas tous animés par le désir de lui faire du mal. L’équipe d’Action Protection Animale s’emploie déjà à le réconforter. Désormais entre de bonnes mains, le chien reçoit tout ce dont il a besoin (traitements, affection, nourriture…) pour s’en remettre et mener la vie sereine qu’il mérite.

L’association indique, par ailleurs, avoir déposé plainte pour actes de cruauté.