Après le vol d’un van transportant 7 de ses congénères, une chienne est finalement retrouvée dans les broussailles grâce à une caméra thermique
7 chiens se trouvaient à bord de la camionnette de leur promeneuse au moment du vol du véhicule. Tous avaient été retrouvés sains et saufs assez rapidement, à l'exception d'une femelle appelée Frankie, mais elle a finalement été localisée et secourue à son tour 3 jours plus tard à la faveur d'une grande mobilisation comprenant bénévoles et forces de l'ordre.
Une chienne volée avec plusieurs de ses congénères confiés à une dog-walker a été retrouvée et restituée à sa famille, rapportait la BBC.
Le mardi 10 mars, Abigail Booth, promeneuse de chiens, avait emmené les canidés de ses clients en balade à Failsworth près d'Oldham, dans le comté du Grand Manchester (Angleterre).
La promenade terminée, elle les avait tous fait remonter à bord de son van pour les reconduire chez leurs propriétaires. Après avoir déposé l'un d'eux et en revenant vers son véhicule, elle avait entendu quelqu’un « démarrer en trombe » avec ce dernier. Il venait d'être volé avec les chiens à l'intérieur.
Parmi les 7 quadrupèdes se trouvaient 2 sœurs Goldendoodles appelées Frankie et Mabel. 5 ont été localisés peu de temps après, dans une ruelle du quartier d'Alexandra Park. Mabel l'a été par la suite, mais Frankie manquait toujours à l'appel.
Sarah Read
Abigail Booth était dans tous ses états. Elle était à la fois inquiète pour ses protégés et rongée par la culpabilité. « J’avais l’impression de les avoir laissés tomber, et d’avoir laissé tomber tous les propriétaires » confiait-elle alors à la BBC.
Prévenue, la police du Grand Manchester s'est lancée à la recherche de la chienne disparue. Les forces de l'ordre n'étaient pas d'ailleurs les seules à le faire ; des bénévoles, des membres de l'organisation Huddersfield Canine Search & Rescue et un policier à la retraite ratissaient également le secteur. Sans oublier la propriétaire de Frankie, Sarah Read.
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Le soulagement après 3 jours d'angoisse
L'angoisse n'est pas retombée au cours des 3 jours suivants, puis la délivrance tant attendue est arrivée. Le vendredi 13 mars, Frankie a été repérée dans une zone broussailleuse grâce à une caméra thermique. Sarah Read s'est rapidement rendue sur les lieux pour la récupérer. La chienne a ainsi pu rentrer chez elle peu après.
« Je suis heureux que notre équipe locale ait réussi à travailler très efficacement avec des bénévoles et des groupes locaux pour retrouver tous les chiens. C’est définitivement un résultat positif », a déclaré le sergent Zahid Iqbal, de la police du Grand Manchester.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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