Après le vol d’un van transportant 7 de ses congénères, une chienne est finalement retrouvée dans les broussailles grâce à une caméra thermique

7 chiens se trouvaient à bord de la camionnette de leur promeneuse au moment du vol du véhicule. Tous avaient été retrouvés sains et saufs assez rapidement, à l'exception d'une femelle appelée Frankie, mais elle a finalement été localisée et secourue à son tour 3 jours plus tard à la faveur d'une grande mobilisation comprenant bénévoles et forces de l'ordre.

Une chienne volée avec plusieurs de ses congénères confiés à une dog-walker a été retrouvée et restituée à sa famille, rapportait la BBC .

Le mardi 10 mars, Abigail Booth, promeneuse de chiens, avait emmené les canidés de ses clients en balade à Failsworth près d'Oldham, dans le comté du Grand Manchester (Angleterre).

La promenade terminée, elle les avait tous fait remonter à bord de son van pour les reconduire chez leurs propriétaires. Après avoir déposé l'un d'eux et en revenant vers son véhicule, elle avait entendu quelqu’un « démarrer en trombe » avec ce dernier. Il venait d'être volé avec les chiens à l'intérieur.

Parmi les 7 quadrupèdes se trouvaient 2 sœurs Goldendoodles appelées Frankie et Mabel. 5 ont été localisés peu de temps après, dans une ruelle du quartier d'Alexandra Park. Mabel l'a été par la suite, mais Frankie manquait toujours à l'appel.



Sarah Read

Abigail Booth était dans tous ses états. Elle était à la fois inquiète pour ses protégés et rongée par la culpabilité. « J’avais l’impression de les avoir laissés tomber, et d’avoir laissé tomber tous les propriétaires » confiait-elle alors à la BBC.

Prévenue, la police du Grand Manchester s'est lancée à la recherche de la chienne disparue. Les forces de l'ordre n'étaient pas d'ailleurs les seules à le faire ; des bénévoles, des membres de l'organisation Huddersfield Canine Search & Rescue et un policier à la retraite ratissaient également le secteur. Sans oublier la propriétaire de Frankie, Sarah Read.

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Le soulagement après 3 jours d'angoisse

L'angoisse n'est pas retombée au cours des 3 jours suivants, puis la délivrance tant attendue est arrivée. Le vendredi 13 mars, Frankie a été repérée dans une zone broussailleuse grâce à une caméra thermique. Sarah Read s'est rapidement rendue sur les lieux pour la récupérer. La chienne a ainsi pu rentrer chez elle peu après.

« Je suis heureux que notre équipe locale ait réussi à travailler très efficacement avec des bénévoles et des groupes locaux pour retrouver tous les chiens. C’est définitivement un résultat positif », a déclaré le sergent Zahid Iqbal, de la police du Grand Manchester.