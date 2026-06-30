Après le signalement d’un animal jugé agressif près d’une maison, une bénévole rencontre une adorable chienne et ses 2 chiots (vidéo)

Priscilla Wolcott est arrivée sur place avec un peu d’appréhension après l’appel d’un habitant de Fresno (Californie, États-Unis) et sur place, elle a découvert une chienne ayant mis bas il y a peu, prête à être prise en charge. La personne au téléphone ayant signalé la présence de l’animal sous un maison a expliqué qu’il était agressif. En réalité, l’habitant n’avait pas toutes les informations à sa disposition, notamment la présence de 2 chiots très jeunes. La petite famille a pu être mise en lieu sûr et se destine à une future adoption.

« Elle ne grognait pas et ne montrait pas ses dents », confirmait Priscilla Wolcott, employée des Fresco Humane Animal Services. À son arrivée sur les lieux, la chienne semblait même très calme, allongée dans un fossé de terre qui entourait une maison. Rapidement, la sauveteuse s’est rendue compte du secret gardé par la chienne, qui a pu la faire passer pour un animal sur la défensive.

2 boules de poils sorties de leur cachette

Quelques minutes après son arrivée, Priscilla a vu un premier chiot, puis un deuxième, sortir du giron de leur maman. Ils se sont précipités vers la bénévole, se sentant en confiance, prêts à recevoir des caresses.

Priscilla a mieux compris la raison pour laquelle la chienne a pu être jugée agressive. En réalité, elle « protégeait juste ses chiots », explique-t-elle à The Dodo.

Elle a tout de suite remarqué que les 2 boules de poils se portaient parfaitement bien, avec un poids corporel tout à fait satisfaisant pour leur âge et un regard bien éveillé.

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#foryoupage #animalrescue #animalcontrol #puppiesoftiktok ? original sound - Mac Miller @acowolcott Called out for an “aggressive stray” living under a house… turned out she was just a scared mama protecting her babies. ???? 2 little puppy heads popped out from under the house and mama never showed a single sign of aggression. She was so sweet and clearly doing everything she could for her babies. Also a friendly reminder to Spay and neuter your pets. It saves lives before they end up surviving under houses like this, in orchards, or on the streets like many still currently are. #fyp

« Ils étaient là-bas depuis des semaines »

La bénévole souhaite sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité de signaler les animaux errants. Bien souvent, les passants imaginent que le signalement a déjà eu lieu, ce qui freine la possibilité d’intervenir au plus vite. Elle ajoute : « Ils étaient là-bas depuis des semaines, et nous n’avons reçu qu’un seul appel pour eux ».

Sky, Cloudy et Sunny ouvrent un nouveau chapitre

Ce sauvetage réussi de ces 3 chiens en bonne santé malgré le temps passé livrés à eux-mêmes, leur a permis d’entamer une nouvelle vie. Assez vite après leur prise en charge, Sky, la maman, a été adoptée. Cloudy, la jeune femelle a également rejoint une famille. Le tour de Sunny, le petit mâle plein d’entrain, toujours prêt à s’amuser, devrait bientôt arriver.