Un chaton découvert trempé et grelottant dans une station de lavage auto se tient prêt à rencontrer sa future famille

Des miaulements ont attiré l’attention de l’employée d’un lave-auto, qui s’est ainsi rendu compte de la présence d’un chaton trempé et terrifié dans la cabine de lavage. Découvert et secouru à temps, le jeune félin peut désormais aspirer à un avenir radieux après avoir connu l’errance et la peur.

Kierra Mills est chef d’équipe à l’Ultimate Shine Car Wash, une station de lavage automobile située à Washington Court House dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis). C’est là qu’un chaton errant a été trouvé et sauvé in extremis, rapportait 10tv.com.

« J'ai entendu un chaton miauler et j'ai suivi le son jusqu'à ce que je le trouve. Il avait l'air terrifié, trempé et il tremblait. Alors je l'ai amené dans notre bureau principal et j'ai commencé à le sécher aussi vite que possible », raconte Kierra Mills.



Fayette Regional Humane Society / Facebook

Le petit minet à la robe rousse était caché près des jets d’eau à haute pression dans la cabine de lavage. Pour Kierra Mills et ses collègues, l’hypothèse la plus probable est que le chaton se soit faufilé sous un véhicule avant d’avoir été exposé aux jets d’eau lors du nettoyage de celui-ci.

Après avoir été séché, réchauffé et réconforté à l’Ultimate Shine Car Wash, le jeune chat pour lequel ses sauveurs ont choisi le nom de Turbo Rinse a été emmené au refuge de l’association locale, la Fayette Regional Humane Society.

Le rescapé a été examiné par un vétérinaire, qui a constaté qu’il ne souffrait d’aucune lésion. Turbo Rinse avait simplement un léger rhume après cette douche dont il se serait volontiers passé.



Fayette Regional Humane Society / Facebook

« Toujours vérifier sous votre véhicule »

« Cela aurait pu se terminer très différemment sans l'attention du personnel du lave-auto. C'est un rappel de toujours vérifier sous votre véhicule, surtout si vous avez des chats ou des chatons dans votre propriété », a déclaré Brad Adams, responsable à la Fayette Regional Humane Society.

« Nous sommes heureux de faire partie de la communauté et reconnaissants pour le travail de l’association », a confié pour sa part Jessica Bellomy, directrice de l’association.

Turbo Rinse sera soigné, vacciné, identifié par puce électronique et castré avant d’être proposé à l’adoption.