Disparu juste avant une tempête, ce chat d’intérieur retrouve sa famille après 12 jours d’angoisse

Otto a laissé ses maîtres dans l’inquiétude après être sorti de sa maison. Il n’avait pas l’habitude d’aller à l’extérieur, d’autant plus qu’une tempête était annoncée pendant sa disparition. Toutefois, la boule de poils a fait preuve de beaucoup de courage et est parvenue à se débrouiller seule.

Otto, un chat de race Scottish Fold, n’a certainement jamais autant apprécié son confort que lorsqu’il est rentré chez lui après 12 jours d’errance. Sa première expérience en extérieur a été compliquée, sachant qu’il aurait pu perdre la vie à cause des intempéries. Heureusement, une chaîne de solidarité s’est mise en place autour de lui et il a pu retrouver sa famille.

Le 15 janvier dernier, Otto a échappé à la vigilance de ses maîtres et a fugué de chez lui, rapportait l’Irish Independent. Sa maîtresse Hannah Wortmann et le reste de ses proches se sont vite inquiétés, car il n’était pas habitué à aller dehors : « Ma mère est restée debout jusqu'à 3 heures du matin avec Theo, mon autre chat, juste pour voir si Otto rentrerait à la maison. Ils sont restés près de la fenêtre et l'ont laissée un peu ouverte avec de la nourriture », témoignait Hannah, qui vit avec ses parents.

Une météo inquiétante

La situation était déjà difficile, mais les inquiétudes de la famille se sont renforcées quand elle a appris que la tempête Eowyn allait frapper l’Irlande, son pays. Malheureusement, les experts météo ne s’étaient pas trompés et des vents violents ont fait de nombreux dégâts. À la vue de ceux-ci, l’espoir de revoir Otto s’est aminci : « J'avais de l'espoir avant la tempête, mais après, je me suis dit que s'il était dehors, il était certainement décédé », confiait Hannah.

Laquelle n’a toutefois pas baissé les bras et a continué de chercher le félin. Elle a notamment partagé sa photo sur les réseaux sociaux dans l’espoir que quelqu’un l'aperçoive. Cela tombait bien, car effectivement, la boule de poils était tombée entre de bonnes mains.

Une nouvelle inespérée

Une femme a découvert Otto dans la rue en train de miauler pour attirer l’attention et l’a signalé à sa fille, Niav. Cette dernière a reconnu l’animal, car elle l’avait vu sur les réseaux sociaux. Elle s’est alors empressée de contacter sa famille, qui ne se trouvait qu’à une minute à pied de là. Otto a pu rejoindre ses proches 12 jours après sa disparition, sain et sauf : « Il n'a pas d'égratignures, il a perdu un peu de poids, mais à part ça, il a l'air en très bonne santé », affirmait Hannah.

Cette dernière a remercié toutes les personnes qui se sont impliquées dans les recherches d’Otto et celles qui ont partagé ses photos sur les réseaux sociaux : « Nous critiquons beaucoup les réseaux sociaux, mais nous ne l'aurions probablement pas récupéré sans eux », déclarait-elle.