Après le deuil et l'errance, ce chien ne veut plus quitter les bras de sa nouvelle propriétaire lorsqu'il est à l'extérieur

La vie de Léo avait connu un tournant dramatique avec la disparition de ses propriétaires, puis la fugue et l’errance. Enfin mis en sécurité après près d’un mois et demi de divagation, ce chien réapprend tout doucement à faire confiance aux humains auprès d’une personne bienveillante.

Yvonne Arragon et son mari Noël habitaient le hameau de Barézia à Montfleur (39), avec leur chien Léo. Le 15 janvier dernier, alertés par des voisins qui n’avaient plus de nouvelles du couple de nonagénaires depuis quelque temps, le maire de la commune jurassienne Jean-Claude Nevers, les gendarmes et les pompiers étaient intervenus à leur domicile et y avaient malheureusement découvert leurs corps sans vie.

A l’arrivée de l’élu, des militaires et des secours, Léo avait pris peur et s’était enfui. Chihuahua de 9 ans, il errait dans le quartier depuis ce moment-là. Personne ne parvenait à l’approcher pour lui venir en aide, rapportait Le Progrès.



Magalie Castella / Facebook

Jean-Claude Nevers avait alors sollicité les services de Capture YALA, qui a finalement réussi à mettre le quadrupède sénior en sécurité le vendredi 23 février. Ce soir-là, en effet, Léo s’est laissé enfermer dans la cage-piège installée par le service de sauvetage d’animaux.

Le canidé a ensuite été confié à Magalie Castella, mère d’accueil bénévole. Aux côtés de « Mag », Léo a ainsi eu l’occasion de « retrouver la chaleur et la douceur d’un foyer », indique Capture YALA sur sa page Facebook. Une publication où des remerciements sont adressés, au passage, à une certaine Aline et à l’adjointe du maire pour « avoir nourri [le chien] en attendant sa sécurisation ».

« Le changement est là »

Le 1er mars, Magalie Castella a donné des nouvelles de son protégé, toujours via Facebook. « Le changement est là, même s’il reste du travail », explique-t-elle. La bénévole évoque notamment la « peur de l’extérieur » que manifeste Léo, ajoutant qu’il aime être porté car cela le rassure. Par ailleurs, le Chihuahua s’entend bien avec son chien et son chat.

A lire aussi : Après 10 ans de refuge, le plus ancien résident est désormais prêt à donner sa confiance aux humains

Léo « se porte bien », hormis des problèmes dentaires constatés lors de son examen par un vétérinaire. Ce « petit renardeau », comme Magalie Castella le surnomme affectueusement, réapprend à connaître le bonheur et la sérénité auprès de cette famille attentionnée.