La réaction de ce bébé Teckel qui se voit pour la première fois dans le miroir est tout simplement adorable (vidéo)

Rolo est un adorable bébé Teckel. Pour permettre aux internautes du monde entier de le voir grandir, ses parents lui ont récemment créé un compte TikTok.

Fin décembre 2023, la maman de Rolo a posté une vidéo de lui se voyant dans un miroir pour la première fois et sa réaction est trop mignonne !

© rolothewiener / TikTok

« Qui est ce petit chien ? »

Dans cette courte vidéo qui dure moins d’une minute, on voit le chiot s’approcher du miroir et découvrir son reflet. Au début, il ne sait pas trop quoi en penser...

Après avoir marqué un temps d’arrêt, il semble croire qu’un autre petit chien se trouve devant lui. Il aboie, s’approche prudemment, puis recule subitement.

À la fois curieux et un peu effrayé, il ne comprend pas pourquoi ce nouveau compagnon imite ses gestes et pourquoi il ne répond pas à ses invitations à jouer.

Une vidéo qui fait fondre le cœur des internautes

Relayée par PetHelpful et vue près de 62 000 fois en moins de 15 jours, la vidéo a déjà reçu plus de 5 600 « j’aime ».

De nombreux amoureux des animaux ont en effet été touchés par la mignonnerie de la séquence. Parmi les commentaires, on peut lire : « C’est tellement mignon », « Adorable ! » ou encore « Oh qu’il est mignon ».

© rolothewiener / TikTok

Certains internautes s’amusent aussi beaucoup de la réaction du petit Teckel : « MAMAN ! il me suit à nouveau ! », « Qui est ce beau garçon dans ma maison !? »…

D’autres, en revanche, assurent que leur chien réagit de la même manière devant un miroir : « Mon chien le fait aussi », « Mes garçons ont un an et le plus grand saute encore s’il se voit dans un miroir »…

Une chose est sûre, avec sa chaîne TikTok « Rolothewiener », le petit chien n’a pas fini d’attendrir Internet !