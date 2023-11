Grâce à leur caméra de surveillance, ces propriétaires découvrent comment leur chienne s'est construit un lit double de manière ingénieuse (vidéo)

Un couple a découvert avec stupeur que sa chienne, qui dormait dans le salon, était couchée sur ses 2 paniers mis côte à côte pour en former un seul de grande taille. En visionnant les images enregistrées par la caméra de surveillance pour comprendre ce qui s’était passé, leur surprise a été encore plus vive.

Polly, chienne de type Lévrier et âgée de 7 ans, habite Northampton en Angleterre avec ses propriétaires Yvonne et David Gallop, qui ont respectivement 63 et 66 ans.

Eux dorment dans leur chambre à coucher à l’étage, tandis que leur amie à 4 pattes passe ses nuits dans le séjour au rez-de-chaussée. Elle y dispose de 2 paniers ; l’un placé à proximité de la cheminée et l’autre sur le côté de la pièce. La chienne peut dormir dans l’un ou l’autre à sa guise.

Elle a pourtant choisi de s’installer dans les 2 à la fois. C’est ce dont ses maîtres se sont récemment rendu compte, rapporte le Mirror.

Une nuit, les Gallop ont été réveillés par un bruit provenant du salon. Yvonne a actionné la caméra qui y est installée pour voir ce qui s’y produisait et a vu Polly endormie sur ses 2 paniers placés l’un à côté de l’autre. Elle a alors pensé que David les avait disposés ainsi avant de se coucher. La propriétaire de la chienne ne s’est donc pas attardée sur cette histoire et s’est rendormie.



NationalWorld.com / Dailymotion

Elle a toutefois tenu, à son réveil, à revoir l’intégralité de l’enregistrement pour comprendre ce qui s’était passé. A sa grande surprise, Yvonne a découvert que Polly avait elle-même disposé ses couchages de cette façon.

« Je n’arrivais pas à croire qu’elle l’avait fait elle-même »

On peut la voir à l’œuvre dans la vidéo ci-dessous :

C’est donc une Polly débrouillarde, maline et soucieuse de son confort qui a rapproché le 2e panier du premier en sautillant dessus sur toute la distance.

Le couple n’en revenait pas. « Je n’arrivais pas à croire qu’elle l’avait fait elle-même, confie Yvonne. Nous savions déjà qu'elle était intelligente, mais pour moi, c'était une preuve indéniable. »

Voilà qui ne fait que consolider l’admiration et l’amour qu’ils éprouvent pour elle. « Nous sommes si fiers » de Polly, conclut sa propriétaire.