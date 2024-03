Ce duo canin a développé un astucieux stratagème pour empêcher ses maîtres d'écourter leur journée à la plage (vidéo)

Quand on emmène ses enfants à la plage, le plus dur est de les convaincre de rentrer à la maison. Avec certains chiens, c’est exactement la même chose. Les propriétaires d’une chienne appelée Marley en a récemment fait l’expérience.

« Les chiens se sont tellement amusés à la plage qu’ils ne veulent plus partir ». C’est ce que l’on peut lire sur une vidéo postée le 12 février 2024 sur TikTok par « @nattydreadrowley ». Une séquence drôle et attendrissante que relaie Newsweek.

Les protagonistes sont une femelle Golden Retriever appelée Marley et un Berger Allemand. Le duo canin venait de passer un excellent moment au bord de l’eau dans le nord du pays de Galles en compagnie de ses maîtres, qui en avaient profité pour s’adonner à la pêche.

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, il était temps pour tout le monde de plier bagages et de quitter cet endroit paradisiaque aux yeux des canidés. Ces derniers, eux, n’étaient pas du tout pressés de rentrer à la maison et étaient bien décidés à prolonger cette agréable journée.

« Viens Marley ! Monte dans le van », dit le propriétaire à la Golden Retriever, qui préférait rester immobile. Elle était vêtue de sa serviette de bain, car comme l’explique son maître, elle est moins efficace que son congénère quand il s’agit de se secouer pour se sécher.

Son congénère fait diversion

L’homme a dû aller vers elle et la tenir par le collier pour l’emmener vers le véhicule. Il pensait avoir fait le plus dur, mais c’était sans compter la décision du Berger Allemand de se « rebeller » à son tour et de faire diversion. Marley en a tout de suite profité pour s’éloigner à nouveau.

Son ami a fini par obéir et est monté à bord du van. Quant à Marley, elle n’a pas laissé le choix à son humain, qui a été contraint de la ramener une nouvelle fois par le collier.

A lire aussi : Une chienne sauvée sur une autoroute rompt définitivement avec l'errance et suit une formation pour aider à son tour

« Je peux comprendre pourquoi ils ne veulent pas y aller. J'aurais aimé ne pas avoir à le faire », a confié @nattydreadrowley à Newsweek. Il a néanmoins promis à ses 2 compagnons à 4 pattes de les ramener à la plage dès que l’occasion s’en présentera.