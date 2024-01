Des chiens trouvés dans un refuge abandonné cherchent un foyer chaleureux où écrire un nouveau chapitre plein d'amour (vidéo)

Touta, Ulysse, Salih et Aressa ont chacun une histoire poignante. Ces 4 chiens blessés et handicapés ont été recueillis par l’association Alvia la voix des animaux, après avoir vécu dans un refuge abandonné en Tunisie. Depuis leur sauvetage, ils rêvent d’embrasser le bonheur et de trouver « chaussure à leur patte »…