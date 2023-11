Un vétérinaire demande à un Labrador de lui tendre sa patte blessée. Ce dernier coopère volontiers (vidéo)

Les sorties chez le vétérinaire ne sont généralement pas les préférées de nos boules de poils. Lesquelles n’ont pas conscience qu’elles sont amenées à la clinique pour leur bien. Certaines sont d’ailleurs parfois très réticentes et tétanisées. D’autres, bien que craintives, acceptent de coopérer et se laissent examiner.

Thomas Hamilton est un vétérinaire de Rhode Island (États-Unis) très réputé sur les réseaux sociaux. Surnommé “Docteur Tom”, il a conquis le cœur des internautes avec sa douceur. Il partage régulièrement des vidéos de son travail, sur lesquelles on le voit faire preuve d’une immense patience avec les animaux.

Ceux-ci ne sont pas toujours faciles lorsqu’ils arrivent à la clinique. C’est un environnement stressant, avec des bruits et des odeurs inconnues. Certains arrivent souffrant et se sentent d’autant plus vulnérables chez le vétérinaire. De plus, ils se font manipuler par une personne qu’ils ne connaissent pas, ce qui ajoute un facteur à leur anxiété.

Un savoir-faire remarquable

Quand Dr Tom reçoit un patient nerveux, il prend soin de le rassurer. Il garde toujours de délicieuses friandises à portée de main pour le convaincre de se laisser faire. Beaucoup tombent sous le charme de l’Américain et finissent même par jouer avec lui.

Récemment, l'amoureux des bêtes a partagé la vidéo d’un Labrador Retriever venu consulter avec ses propriétaires pour une griffe rosée douloureuse. On attribue généralement cette appellation aux pouces et aux gros orteils des canidés. Le toutou boitait et semblait souffrir, comme l'a mentionné Dogheirs. Thomas Hamilton l’a donc reçu dans ses locaux, puis l’a fait s’asseoir. Il lui a ensuite demandé s’il voulait bien lui montrer sa blessure.

Un peu perturbé, le gentil chien lui a tendu la patte, mais pas la bonne. Cela a fait sourire son interlocuteur, qui a réitéré sa requête. À chaque fois, le quadrupède donnait la mauvaise. Finalement, Dr Tom lui a offert quelques friandises, puis a délicatement saisi son autre membre. L’animal s’est laissé examiner sans encombre. Le vétérinaire a précisé que son bobo était minime et qu’il se résorberait avec un traitement adapté.

Les internautes sont toujours impressionnés par sa délicatesse : « Voici un vétérinaire à qui tout le monde pourrait confier son chien » écrivait l’un d’eux, « Je ne connais pas de vétérinaire qui traite les animaux avec autant d'amour » commentait un autre. Une personne lui a même suggéré d’ouvrir une classe pour former ses confrères.

Le Dr Tom fait l’unanimité, tant chez les propriétaires que chez les boules de poils.