Abandonnée et enceinte, cette chienne refuse tout contact jusqu’au jour où quelqu’un insiste assez longtemps

Des bienfaiteurs se sont inquiétés en repérant une chienne très enceinte dans les bois. Ils ont contacté un organisme de sauvetage pour la récupérer et la placer en sécurité. Sur place, les sauveteurs ont compris qu’il serait difficile de la capturer, car elle était très craintive.

Ginger, une chienne errante, a probablement été abandonnée dans les bois, rapportait The Dodo. Elle s’est retrouvée seule au milieu de nulle part et sur le point d’accoucher. Personne ne pouvait l’approcher, car sa confiance envers les humains était brisée. Toutefois, elle n’avait pas tout à fait fermé la porte de son cœur, parce qu'elle a fini par accepter de saisir la main qui lui était tendue.

Des témoins ont aperçu Ginger, dont le gros ventre ne laissait aucune place au doute. Elle était enceinte, et sur le point d’accoucher même. Les membres de l’organisme Luck's Rescue ont répondu présents pour aller la chercher et la mettre en sécurité. Cependant, sur place, le quadrupède leur a donné un peu de fil à retordre.

Une chienne apeurée

Ginger fuyait dès que quiconque essayait de l’approcher. La chienne se protégeait, tout comme sa progéniture qu’elle allait bientôt accueillir. Toutefois, il était inconcevable pour les bienfaiteurs de l’abandonner, car ses petits n’auraient certainement pas survécu dans la forêt. La température était très basse, ce qui leur laissait peu de chance.

Alors, les sauveteurs ont redoublé d’efforts pour capturer la boule de poils. Audray Luck, membre de l’organisme, s’est démenée pendant 2 heures pour gagner la confiance de Ginger. Cette dernière a commencé à baisser sa garde et est venue vers la bienfaitrice, acceptant même de manger la nourriture qu’elle lui tendait.

Un second visage

Puis, la chienne craintive s'est laissé caresser : « Au moment où elle m'a laissée la caresser, j'ai retenu mon souffle, craignant qu'elle ne s'enfuie à nouveau », partageait Audray. Laquelle n’était pas au bout de ses surprises, car sa protégée s’est mise à remuer la queue, contente d’avoir enfin de l’attention et de l’affection.

Pour Audray, ce geste marquait le feu vert. Ginger a été installée dans le véhicule, puis conduite en famille d’accueil. Elle a accouché quelques heures seulement après son sauvetage et tous ses chiots ont pu naître dans de bonnes conditions. Ils étaient en bonne santé et ont grandi tout à fait normalement par la suite. Aujourd’hui, la famille a été placée à l’adoption et chacun de ses membres, dont Ginger, attend de rejoindre sa maison pour la vie.