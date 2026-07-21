Après la saisie de leurs chiens à Rennes, des sans-abris les récupèrent à la fourrière grâce à une cagnotte et une association

Grâce à une formidable mobilisation, 7 chiens saisis dans le centre-ville de Rennes ont finalement retrouvé leurs maîtres sans-abri 3 jours après leur placement en fourrière. Une cagnotte et l’aide de l’association Gamelles Pleines ont permis de financer leur sortie et d’offrir un moment de retrouvailles particulièrement émouvant.

3 jours après avoir vu les forces de l'ordre emmener leurs chiens et les placer en fourrière, des sans-abris rennais ont vécu d'émouvantes retrouvailles avec leurs compagnons à fourrure à la faveur d'un bel élan de solidarité, rapportait Actu Rennes le lundi 20 juillet.

Le vendredi 17 juillet 2026, place Sainte-Anne à Rennes (38), une vingtaine d'agents des polices nationale et municipale avait procédé à la saisie de 10 chiens de personnes sans domicile fixe. Une opération qui avait rapidement suscité une vive polémique.

Elle avait été dénoncée notamment par l'organisation syndicale étudiante Union Pirate, qui la qualifiait d'« inadmissible » dans une vidéo partagée sur son compte Instagram.

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Des commerçants démentent leur implication et expriment leur solidarité

L'intervention avait été effectuée en vertu d'un arrêté, dont l'application aurait été motivée par des « nuisances » et les plaintes de commerçants. Or, plusieurs parmi ceux-ci ont assuré ne pas être à l'origine desdites plaintes. «?C’est complètement faux, ici on les connaît et on s’entend très bien avec eux, a ainsi témoigné l'un d'eux auprès d'Actu Rennes. Quand la police est arrivée vendredi on s’est tous mobilisés pour les défendre.?»

Une version confirmée par Max, un sans-abri qui avait eu le temps d'éloigner son chien et donc de lui permettre d'échapper à la saisie. « Les commerçants nous ont aidés », dit-il à ce propos.

Le soutien de Gamelles Pleines

Le groupe de sans domicile fixe ayant été privés de leurs amis canins ont bénéficié du précieux soutien de l'association Gamelles Pleines, dont le travail auprès des personnes en situation de précarité propriétaires d'animaux de compagnie n'est plus à présenter. Entre maraudes et calendriers solidaires notamment, elle multiplie les initiatives exceptionnelles et les actions de terrain au quotidien pour aider ces gens et leurs compagnons en difficulté.

C'est justement sur la page Facebook de Gamelles Pleines qu'a été partagé le témoignage de Petit Ju, sans-abri dont les chiennes Shiva et Sofia avaient été confisquées. Il a expliqué qu'un autre SDF avait été enterré la veille et que lui et un groupe d'amis s'étaient réunis pour lui rendre hommage. Cela avait donné lieu au regroupement de leurs chiens ; une situation visée par l'arrêté évoqué plus haut et ayant déclenché l'intervention policière.

La cagnotte décisive lancée par Mickael, ancien sans-abri

De son côté, un ancien sans-abri prénommé Mickael a lancé une cagnotte solidaire qui a permis de récolter suffisamment de fonds pour couvrir les frais de fourrière. Ainsi, le lundi 20 juillet, 7 SDF ont pu se rendre à cette dernière en compagnie de représentants de Gamelles Pleines pour récupérer leurs chiens. Voici la vidéo montrant leurs retrouvailles :

«?On a dépensé 777 euros pour les 7 chiens qu’on a récupérés, indique Mickael à Actu Rennes. Il reste environ 1?200 euros qui vont rester sur un compte associatif parce qu’on sait que ce type d’opération va malheureusement se répéter dans l’été. En tant qu’ancien SDF, je trouve ça inadmissible qu’on retire les chiens?».



Association Gamelles Pleines / Facebook