L’association Gamelles Pleines aux petits soins pour les animaux de compagnie des personnes défavorisées

Implantée à La Rochelle en 2020, l'association 1901 Gamelles Pleines s’est donnée pour mission d’aider les propriétaires d’animaux domestiques en situation de précarité. Pour ce faire, l’association organise 2 rencontres santé en mai.

Ce n’est pas un scoop : les animaux peuvent se révéler de formidables compagnons, parfois les plus fidèles et les plus importants dans la vie d’un propriétaire. Leur présence égaye considérablement le quotidien. Chiens ou chats sont capables d’offrir beaucoup d’affection et de joie. Certaines personnes isolées et démunies n’ont que leur animal dévoué à leurs côtés. Et ce n’est pas toujours facile de leur fournir tous les soins nécessaires, faute de moyens matériels et financiers notamment.

Pour répondre à cette problématique, l’association Gamelles Pleines a décidé de leur apporter un sérieux coup de patte en organisant 2 temps forts à La Rochelle. Son objectif ? Procéder à une médecine vétérinaire solidaire préventive.

Une action positive pour améliorer le bien-être des animaux

Lors des « rencontres santé », bénévoles, éducateurs canins, travailleurs sociaux ou encore vétérinaires se mobilisent pour rencontrer les plus défavorisés, identifiés et contactés au préalable par l’organisme ainsi que les partenaires sociaux de la ville. Ces rendez-vous conviviaux seront l’occasion d’effectuer une batterie de soins, tels que l’identification, le déparasitage, la vermifugation, mais aussi la vaccination.

L’identification des animaux : une démarche importante pour renforcer la relation avec leur propriétaire

L’association met l’accent sur l’identification des animaux, une étape primordiale dans la démarche d’une possession responsable. En soutenant ce processus aux côtés de la société I-CAD, Gamelles Pleines encourage le lien unique entre l’animal et son propriétaire. Les bénévoles rappellent que l’identification constitue le seul moyen fiable et officiel de prouver l’appartenance.

