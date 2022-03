2 chiots âgés de 3 mois ne peuvent contenir leur excitation après avoir été secourus sur le bord de la route (vidéo)

Le lundi 14 mars 2022 est un jour à marquer d'une pierre blanche pour Sparkle et Snowy. En effet, c'est à ce moment-là que les 2 chiots âgés de 3 mois ont fait leurs adieux à la rue.

Le duo errait misérablement le long d'une route à Tecuci, en Roumanie, lorsqu'une équipe de bénévoles de l'association Pawprints to Freedom passait par là. Les sauveteurs ont bien sûr arrêté leur véhicule et ont récupéré les boules de poils sans défense. Ces dernières, installées dans une boîte en carton à l'arrière de la voiture, ont exprimé leur joie d'avoir été secourues.

Battements de queue et léchouilles étaient au rendez-vous ! Cette effusion de bonheur a été filmée ; la vidéo a été publiée sur Twitter et a reçu plus de 3 700 mentions « j'aime » à ce jour. Une scène touchante.

You can't drive far in Romania without coming across some stranded dogs.????We couldn't leave these sweet puppies to die on the roadside, so brought them in. They are clearly so very innocent & just happy to be alive.???? #puppies #puppy #rescuedogs #dogs #twitterdogcommunity #pets???? pic.twitter.com/Q9nsHURHLu