Ce chien découvre sa maîtresse sans perruque pour la première fois et se retrouve dans l'incompréhension totale (vidéo)

Harlowe, un Maltipoo (croisé Caniche et Bichon Maltais) au pelage roux, partage son quotidien avec sa propriétaire Paige au Texas (États-Unis). D’après les publications de cette dernière sur les réseaux sociaux, son toutou et elles ont inséparables. Malgré tout ce temps passé ensemble, la boule de poils a eu bien du mal à reconnaître son humaine quand elle a changé de coupe.

Paige et Harlowe sont très complices. La chienne apparaît fréquemment sur les photos ou vidéos de sa propriétaire, qui aime la mettre en avant. Plus de 4 000 personnes suivent les aventures des amies sur TikTok et les publications du quadrupède sont souvent visionnées des milliers de fois.

@paigexalexandria / TikTok

Une réaction hilarante

Paige a récemment partagé un clip hilarant à sa communauté. Dès les premières secondes, Harlowe apparaît assez perturbée sur les images. Elle se tient en position d’alerte derrière la porte, patte relevée et air intrigué. Puis, d’un coup, elle se met à courir comme si quelque chose lui avait fait peur. Elle revient ensuite observer de loin, toujours cachée derrière le cadre de la porte.

Paige a ajouté une légende pour expliquer la situation à sa communauté. Si sa chienne a si peur, ce n’est pas parce qu’elle a vu quelqu’un ou quelque chose d’inquiétant. En réalité, elle est inquiète, car elle ne reconnaît pas sa maîtresse qui a enlevé sa perruque : « J'ai enlevé ma perruque devant mon chien pour la première fois et voici sa réaction », écrivait Paige. Harlowe semble voir une étrangère plutôt que sa propriétaire.

La vidéo, relayée par Newsweek, est devenue virale. Les internautes étaient hilares face à la réaction de la chienne et certains se sont rendus dans la section des commentaires pour s’exprimer : « Elle a dit qu'il y avait un étranger dans ma maison », plaisantait une personne ; « Elle a pensé “ qui êtes-vous et qu’avez-vous fait de ma mère ?! », ajoutait quelqu’un d’autre.

Heureusement pour le quadrupède, Paige a remis sa perruque dans une publication plus récente. Harlowe, qui l’a bien reconnue cette fois-ci, est venue se blottir contre elle !