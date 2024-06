Ce chat roux adore visiter le mémorial d’un célèbre félin de sa ville et assure sans le savoir sa relève

Les gens qui se promènent dans l’Ely Country Park dans le Cambridgeshire (Angleterre) ont récemment remarqué un nouveau visiteur : un chat roux qui a l’habitude de s’assoir devant le mémorial érigé à la mémoire de Garfield, un félin très apprécié localement. Celui-ci était devenu célèbre après avoir visité le magasin Sainsbury’s local presque tous les jours de 2012 jusqu’à sa mort en 2019.

Après son tragique décès, la communauté lui a érigé une statue de bronze dans le Country Park d’Ely. Selon le Mirror, un nouveau félin aurait décidé de suivre les empreintes de Garfield en fréquentant exactement les mêmes lieux que lui.

Un chat aventureux

Tout a commencé lorsque Hihine Lor, 41 ans, a équipé son chat Teddy d’un tracker pour voir où celui-ci se rendait. Le félin roux âgé de 3 ans avait déjà disparu pendant 3 semaines et ce système était parfait pour la tranquillité d’esprit de sa maîtresse. Selon Hihine, « Teddy est comme un adolescent, il sortira et décidera quand il veut rentrer à la maison. Il sortira et fera la fête toute la nuit et dormira toute la journée ».

© Teddy of Ely / Facebook

En suivant Teddy grâce à son collier GPS, la quarantenaire a rapidement remarqué que le chat étendait de plus en plus sa zone de chasse vers le Country Park de la ville situé à des kilomètres de son domicile.

« Je vais souvent le chercher avant que son tracker ne soit épuisé et une fois je l’ai ramassé près du [supermarché] Sainsbury’s », a expliqué Hihine Lor. « J’ai pensé l’emmener au mémorial [de Garfield] et j’ai pris une photo de lui avec la statue - il y est retourné depuis. »

© Teddy of Ely / Facebook

Un touchant passage de relais

Comme c’était le cas pour Garfield, le magasin Sainsbury’s et le parc sont tout de suite devenus les lieux de prédilection de Teddy, même s’ils se situent à plus de 3 km de sa maison. « En marchant, il me faudrait une demi-heure. Il va au parking de Sainsbury’s presque tous les jours et même dans le magasin », a assuré sa maîtresse.

© Teddy of Ely / Facebook

Teddy aime également se reposer sur le banc près du mémorial de Garfield dans le parc. « C’est comme si le relais avait été passé - il aime aller là-bas. Parfois, les gens m’appellent et me disent 'avez-vous perdu votre chat ?' et il s’avère qu’il est au parc », a expliqué Hihine.

© Teddy of Ely / Facebook

Comme son prédécesseur Garfield, Teddy est en train de devenir une célébrité féline locale. À Ely, le chat est désormais bien connu pour ses errances et les gens qui le croisent envoient des photos à sa maîtresse pour alimenter la page Facebook du minou aventureux. Garfield n’est peut-être plus là, mais sa relève est sans aucun doute assurée !