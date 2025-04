La vidéo spectaculaire d’un chien sauvé de son abri quelques secondes avant le passage d’une tornade

Anthony Stanley et ses proches se sont mis à l’abri lorsqu’une tornade s’est dangereusement rapprochée de leur logement. Il restait toutefois le chien de la famille, enfermé dans son abri à l’extérieur. Le fils du foyer s’est alors précipité pour le sauver et, quelques instants plus tard, l’enclos a été emporté par les vents violents.

Le 19 mars dernier, le Service météorologique américain a confirmé le passage d’une tornade à Gary, dans l’Indiana (États-Unis). Les vents violents, qui ont atteint jusqu’à 177 km/h, ont fait de nombreux dégâts et ont failli coûter la vie du chien des Stanley, mis en sécurité de façon spectaculaire par le fils de ses propriétaires.

L’animal se trouvait dans un abri à l’extérieur de la maison, comme on peut le voir sur la vidéo du sauvetage, relayée par CBS News. Il n’avait aucun moyen de s’échapper, car l’enclos était fermé par une porte verrouillée. Le quadrupède ne pouvait donc qu’attendre que quelqu’un vienne le secourir, sachant que la tornade semblait arriver à sa hauteur.

Un geste héroïque

Pour le fils Stanley, il était inconcevable de laisser son chien se faire emporter par les vents. Lesquels étaient si violents que le canidé n’aurait certainement pas survécu s’il s’était fait projeter. Alors, le jeune homme a pris son courage à 2 mains et s’est précipité vers l’abri, talonné par son père. Là, il a ouvert la porte le plus rapidement possible et a fait sortir le chien.

Les 3 ont regagné la maison en courant et se sont mis en sécurité. La vidéo continue de tourner et l’on peut constater que le vent prend de l’ampleur. Quelques secondes seulement après le sauvetage du chien, l’abri s'envole et tout ce qui était autour est détruit. Cela ne fait aucun doute, l’animal a échappé au pire.

Dans la section des commentaires, les internautes étaient divisés. Certains se sont demandés pourquoi le chien était resté dehors malgré le mauvais temps : « Ce chien aurait dû être à l'intérieur bien avant qu'ils ne l'amènent », écrivait quelqu’un. D’autres étaient simplement soulagés que le rescapé soit sain et sauf : « Je suis tellement reconnaissante que tout le monde ait pu entrer », partageait une utilisatrice de la plateforme.